屏東演武場化身時光機 老街柑仔店、大紅豬撲滿添年味
屏東縣政府即日起於屏東演武場推出「屏藏心-舊時光月台」特展，以「懷舊」與「收藏」為主題，透過情境式策展手法，重現老街景、柑仔店、黑膠唱片與經典生活物件，引領民眾展開一場溫柔而動人的時光旅程，重溫過往的生活溫度與記憶。
文化處表示，本次展覽邀請收藏家李家羽與金愛娣共同參與，展出多年珍藏的老物件，並規劃「記憶街景」、「懷舊生活」及「收藏展示」三大展區。展場中可見雜貨店、公用電話等熟悉街道意象，喚起昔日街坊日常的集體記憶；另也重現客廳、臥房等居家場景，呈現早年家庭生活的質樸樣貌。
展覽同時展出黑膠唱片、玩具公仔、復古玩具等經典收藏品，勾勒不同年代的生活軌跡。
演武場戶外廣場特別設置大型經典小豬撲滿造型裝置，討喜可愛，象徵「聚財、存福」的美好寓意；隨著農曆新年腳步將近，也為展覽增添濃厚年節氛圍，吸引來往民眾駐足拍照打卡。
此次藏品多半來自屏東在地收藏家李家羽，人稱「富哥」的他，因為迷戀老物的質感而展開尋寶旅程。二十多年來，他把與過去生活息息相關的老站牌、童玩、公仔與各式帶著歲月痕跡的物件，一件件細心保存下來。
文化處指出，收藏不只是物件的留存，更是對故事與溫度的累積。「屏藏心-舊時光月台」不僅是一場懷舊展覽，更是一段跨世代的情感對話，透過一件件老物件訴說時間的故事，讓不同年齡層的觀眾在展場中找到屬於自己的記憶片段，展期自即日起至115年3月15日止，免費參觀，邀請民眾走進展場，在老建築與懷舊主題交織的空間中，感受專屬於屏東的文化記憶與時光風景。
