屏東演武場舊時光特展 大紅豬撲滿討喜可愛

記者古可絜／綜合報導

屏東縣政府在屏東演武場推出「屏藏心－舊時光月臺」特展，以「懷舊」與「收藏」為主題，透過情境式策展手法，重現老街景、柑仔店、黑膠唱片與經典生活物件，展期自即日起至3月15日，免費參觀；邀請民眾走進展場，在老建築與懷舊主題交織的空間中，感受專屬於屏東的文化記憶與時光風景。

展覽邀請收藏家李家羽與金愛娣共同參與，展出多年珍藏的老物件，並規劃「記憶街景」、「懷舊生活」及「收藏展示」3大展區。展場中可見雜貨店、公用電話等熟悉街道意象，喚起昔日街坊日常的集體記憶；另也重現客廳、臥房等居家場景，呈現早年家庭生活的質樸樣貌。

演武場戶外廣場特別設置大型經典小豬撲滿造型裝置，討喜可愛，象徵「聚財、存福」的美好寓意；隨著農曆新年腳步將近，也為展覽增添濃厚年節氛圍，吸引來往民眾駐足拍照打卡。

此次藏品多半來自屏東在地收藏家李家羽，人稱「富哥」的他，因為迷戀老物的質感而展開尋寶旅程。20多年來，他把與過去生活息息相關的老站牌、童玩、公仔與各式帶著歲月痕跡的物件，一件件細心保存下來。「屏藏心－舊時光月臺」不僅是一場懷舊展覽，更是一段跨世代的情感對話，透過一件件老物件訴說時間的故事，讓不同年齡層的觀眾在展場中找到屬於自己的記憶片段。

屏東演武場戶外廣場特別設置大型經典小豬撲滿造型裝置，討喜可愛，象徵「聚財、存福」的美好寓意。（屏東縣政府提供）

特展規劃「記憶街景」、「懷舊生活」及「收藏展示」3大展區。（屏東縣政府提供）

展覽邀請收藏家李家羽與金愛娣共同參與，展出多年珍藏的老物件。（屏東縣政府提供）

「屏藏心－舊時光月臺」特展，以「懷舊」與「收藏」為主題，透過情境式策展手法，重現老街景、柑仔店、黑膠唱片與經典生活物件。（屏東縣政府提供）

「屏藏心－舊時光月臺」特展即日起至3月15日登場，屏東演武場化身時光機、老街柑仔店。（屏東縣政府提供）

特展重現客廳、臥房等居家場景，呈現早年家庭生活的質樸樣貌。（屏東縣政府提供）

展期自即日起至3月15日，免費參觀，邀請民眾走進展場，在老建築與懷舊主題交織的空間中，感受專屬於屏東的文化記憶與時光風景。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府在屏東演武場推出「屏藏心－舊時光月臺」特展。（屏東縣政府提供）