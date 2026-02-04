屏東潛力原住民文資調查 盼傳承百年排灣族染布工藝

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）排灣族使用植物染布已有數百年歷史，屏東縣政府透過「原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫」，傳承珍貴部落文化，盼提報登錄為原住民族文化資產。

屏東縣政府今天新聞稿表示，屏東縣原住民族文化資產登錄數量為全國各縣市之冠。今年度持續針對轄內頭目家屋、舊社、傳統文化等原住民族潛力文資進行先期調查與研究，其中包含已有數百年悠久歷史的排灣族傳統染布（MUREM）工藝，希望保存與傳承珍貴的部落文化記憶。

縣府原住民處表示，排灣族使用植物染布已經有數百年悠久歷史，傳統服裝以黑、暗紅為主色調，布料色彩來源取自周邊的植物，因為植物染無法量產、工序緩慢，在十八世紀時便漸漸被化學染取代，縣府透過「原住民族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫」，辦理部落說明會、文獻蒐集、田野訪談、部落共識會議等，盼提報排灣族傳統染布登錄原住民族文化資產，展現古老的生活智慧。

現居瑪家鄉的工藝師陳毓芳鑽研染布工藝，背負不願排灣族傳統染布工藝瀕臨失傳使命感，持續創作及學習，更盼進一步保存與推廣。陳毓芳表示，早期原住民多以冷染為主，不須熱水煮染，以常見的染料植物薯榔為例，借助杵臼捶打出汁，讓汁液滲透到布料。河邊有的紅色泥土當作媒染劑，決定顏色的深淺，再用大量清水清洗著色，經過擰乾、晾曬等工序，因為都是天然材料，廢水回歸河流不會傷害環境，布品接觸皮膚也比較不會過敏。

陳毓芳說，原住民族善於就地取材，薯榔一節一節的塊莖，可染出紅褐色的色澤，且不易褪色，而其他傳統植物，如九芎可作黑色染料、蕨類植物miliq可染成紅色，檳榔果仁曬乾後都是很好的染料。（編輯：黃世雅）1150204