屏東潮州春節市集"特區"開標 34萬標下創新紀錄

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

號稱「不夜城」的屏東潮州春節市集，是南台灣過年期間的指標性市集，每年都會吸引大批業者投標搶攤位。最受關注的47個特區位置在16日開標，黃金地段的「特1區」，今年由在地攤商以34萬元標下，比去年多出4萬元，也創下天價。

潮州春節市集「特區」開標 在地攤商34萬標下創新紀錄

號稱「不夜城」的屏東潮州春節市集，是南台灣過年期間的指標性市集。（圖／民視資料）

開標現場熱鬧滾滾，攤商們擠在桌子前仔細觀看開標結果，眾所矚目的特1區結果揭曉。屏東潮州鎮公所主秘王建元：「編號52號得標金額34萬。」聽到34萬，眾人驚呼，因為這個金額比起去年又多了四萬，創下有始以來最高天價，而得標者正是在地攤商，參與四次投標，今年終於標走黃金地王。

廣告 廣告

潮州春節市集「特區」開標 在地攤商34萬標下創新紀錄

黃金地段的「特1區」，今年由在地攤商以34萬元標下，比去年多出4萬元，也創下天價。（圖／民視新聞）

有四十年歷史的屏東潮州春節市集，是南台灣過年期間重要的指標性市集，大批人潮帶來的商機，總是讓攤商不惜砸下重金投標攤位。今年從除夕夜開始到大年初五凌晨，規畫特區47席，一般區363席，合計410席，120個小時不斷電。特區47席在16日開標，不只特一區創下歷史天價，投標人、投標件數，壓標金、壓標金，以及特區總得標金額也都寫下歷史新紀錄。屏東潮州鎮公所主秘王建元：「投標金額得標金額飆破578萬，那另外一個就是說，我們總壓標金1300多萬，也是歷年來新高，甚至有來自金門有來自台北，還有來自台南的一個攤商朋友，都集中到我們潮州這邊來投標。」沒得標的攤商仍然還有機會，363席一般區攤位將在20日到22日開放登記，27日公開抽籤。其中潮州籍攤商有保障名額121席，其他242席開放給外地攤商，預料又會搶破頭。

原文出處：潮州春節市集「特區」開標 在地攤商34萬標下創新紀錄

更多民視新聞報導

春節9天連假該去哪看醫生？ 衛福部「就醫懶人包」出爐

高鐵春節車票「1小時狂賣70萬張」 民眾超崩潰：史上最難搶

因應春節返鄉潮 花蓮縣府推實名制專車提醒「這時間」訂票

