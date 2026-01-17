屏東潮州春節市集400攤進駐 特一區34萬元標出創新高

聽到工作人員叫號，得標攤商振奮歡呼。來自全國各地的攤商緊盯開標情況，最精華的特一區以34萬元標出，創下歷史新高。

屏東潮州春節市集，去（2025）年超過30萬人次到訪，2026年農曆春節將從除夕夜開始營業到大年初五凌晨，連續120小時不斷電，也因為24小時營業，往年還有攤商在攤位附近搭帳篷、或趁著清晨空檔補眠。

屏東潮州春節市集攤商曾指出，「4點睡吧，6點多起來。」

今年潮州春節市集將規劃410席，包括特區47席、一般區363席，16日特區開標，一般區在1月20到22日3天開放登記後抽籤決定。

廣告 廣告

屏東潮州鎮公所主秘王建元表示，「全國各地的，我們的攤商朋友，甚至有來自金門、有來自台北，還有來自台南的攤商朋友，都集中到我們潮州這邊來投標。」

公所表示，今年特區競標5項創新高，投標人數、投標數及押標金都比去年高，顯示全國攤商對於潮州春節市集相當有信心，為了照顧當地人，一般區也保留121席給潮州籍攤商。

更多公視新聞網報導

屏東最老牌年街潮州市集 除夕夜湧人潮電錶燒壞

潮州春節市集 攤位最高搶標金突破20萬

