屏東火車站聯合演練 強化暴力事件應變

〔記者葉永騫／屏東報導〕台北捷運發生暴力事件，引發大家對公安的重視，屏東火車站在26日進行聯合演練，模擬1名男子情緒失控持刀叫囂，造成旅客驚慌，屏東分局快打部隊等警力抵達後使用辣椒水將其制伏，強化突發暴力事件的應變能力，而站方及消防救護人員協助疏散及救傷，過程逼真吸引了民眾的目光。

這次模擬演練為，1名男子因購物久候不耐，情緒失控，持刀叫囂、揮舞並欲自傷，造成旅客驚慌情境，以實地操演，來檢驗警方、鐵路警察、消防救護及站方人員之即時反應與協調機制。

狀況發生後，鐵路警察第一時間趕抵現場實施警戒並通報支援，屏東分局快打部隊及霹靂小組警力迅速集結完成圈圍部署，掌握嫌犯動向後，果斷使用辣椒水將其制伏；消防救護人員同步進駐待命，確保現場人員安全，火車站人員立即啟動疏散機制，透過廣播與現場引導，協助旅客迅速遠離危險區域，並優先照護身障及年長旅客撤離，配合警方管制動線，有效降低混亂與受傷風險。

屏東分局表示，民眾於公共場所遇到突發暴力事件，應保持冷靜並牢記「逃、躲、報」3原則；警方未來也將持續結合鐵路警察、消防救護及各重要場站辦理聯合演練，精進快打能力，警民攜手守護公共場所安全。

