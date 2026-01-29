屏東火雞肉飯店徵人 月休4天無勞健保？ 店家澄清

屏東縣 / 綜合報導

屏東市有間知名的火雞肉飯店，近期在網路PO出徵人啟事，每天工時是9.5小時，月休4天，薪水是4萬3千元，不過，只有團保並無勞健保，有網友因此PO文表示，排隊名店這樣的徵才條件根本違反勞基法，針對指控，店家回應，勞健保部分都有給予補貼，工時超時也會給加班費，而屏東縣府勞青處則回應，將派員前往了解，若查證屬實將依法開罰。

記者VS.店員說：「這是獨家秘方的醬汁(對)。」火雞肉上淋上雞油，再來點肉燥，香味噴鼻讓人直吞口水，店裡還有另一味招牌，記者VS.店員說：「你們現做的(對，每天，它是我們的紅牌)。」就是滷得皮Q彈肉滑嫩的豬腳，屏東市區這間已經有，35年歷史的火雞肉飯名店，才開門營業，門口就已經有一堆人客排隊，只是這幾天在網路上被討論的，不是他們餐點的美味，而是店裡要找員工的徵人啟事，每天工時分上下午，總共約9.5小時，月休4天，有團保沒勞健保，薪資4萬3千元，PO文的網友表示，這根本違法勞基法，不少網友也附議，針對指控，店家出面澄清。

業者說：「勞健保的部分，基本上我們是有補貼，因為有的員工他可能家裡依附著農保，或什麼之類的，他不會想要加入，對對對，他們有的跟我們請求是這樣子。」店家表示，工時超時會給加班費，勞健保都是給予補助，薪資跟休假都會視當月狀況多給，對於店家徵才條件，是否違法勞基法，主管單位表示，會進行調查。

屏東縣府勞青處副處長蘇淑貞說：「本處已派員前往查核，雇主是否依實際的例假給員工休假，另外針對員工加班情形並一併釐清，若有違法將依勞基法依法裁處。」店家強調，該給員工的福利，一定都會給，只是他們的工作，都需要靠勞力確實不輕鬆，要來應徵的民眾，可得要有心理準備。

