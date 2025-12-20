屏東無人機航空嘉年華 上百架無人機震撼登場

屏東無人機航空嘉年華今天正式起飛，現場多達近百台無人機翱翔。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府舉辦「2025屏東航空嘉年華」今天上午登場，今年承辦的屏東縣無人機協會廣邀全國多達各地協會到場，今天雖然天公不作美，但仍是吸引滿場飛友湧入。縣長周春米也攜來大禮，她說，竹田鄉的無人機飛行場目前可說是屏東飛友的聚集場地，明年將斥資1700多萬元擴增考照場及跑道長度，打造屏東中部不同風情的觀光旅遊盛地。

屏東縣政府為讓民眾了解遙控無人機的刺激有趣及推廣無人機教育，於今年12月20日於竹田鄉屏東縣遙控無人機飛行場舉辦「2025屏東航空嘉年華」，讓民眾實際來體驗操控無人機的飛行樂趣。

今年活動規模再升級，首先安排直升機群飛開場，接著是大型噴射機飛行秀等多項亮點，打造全台最具震撼力的航空科技盛典，邀請全國民眾共同感受屏東天空的無限魅力。

屏東縣無人機協會理事長陳振國說，今年廣邀全台各地的飛友前來參加盛會，連離島都有飛友遠道而來，全場共有上百架次的各式無人機，顯見無人機在民間是發展的越來越蓬勃，在屏東縣政府支持下屏東的無人機民間力量是不斷茁壯，下重本擴充竹田飛行場更是讓人相當感謝，因為這是對飛友需求的最有力直接的回應。

周春米表示，竹田的無人機飛行場域已經是屏東甚至南部的知名集散點，每到假日各個空檔都可見飛友們排好排滿的利用機間飛行，不僅磨練技術，更是展現自己打造、改裝的獨特無人機，展現對無人機的熱愛，縣府團隊並持續推動場域升級，不僅強化設施、完善空域管理，明年斥資1700多萬元讓場地更為完善，並擴充考照場，以利更多民眾能夠進入無人機的領域，並全面開放直升機術科考照項目。

今年的無人機航空嘉年華除精彩空中演出外，也規劃多項相關活動，包括無人機操作體驗、多軸穿越機教學、穿桿趣味競賽等內容，讓民眾從不同角度認識航空科技，適合親子家庭一同參與。

屏東無人機航空嘉年華今天正式啟航。(記者陳彥廷攝)

台北無人機協會的多台F-22無人機以大象走路方式登場。(記者陳彥廷攝)

今年也穿越機也來現場。(記者陳彥廷攝)

縣長周春米體驗穿越機。(記者陳彥廷攝)

