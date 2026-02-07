屏東熱博十大主題展區超精彩 跳跳馬RODY聯名躍動登場 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】為了讓更多人看見屏東卓越的農業能量，並進一步促成國內外在農業科技與產業領域的交流合作，「2026屏東熱帶農業博覽會」於今(7)日盛大登場，今年熱博以「躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，透過充滿動感與節奏的策展概念，邀請民眾重新認識這片土地的豐盛與活力，打造一座超適合假期造訪的大型戶外農業展會，展出至3月1日。

今日開幕當天活動現場由台鋼雄鷹啦啦隊、人氣網紅歌手樂翔家、天馬戲創作劇團及姐妹打擊樂團輪番登場，以熱力四射的演出展現熱博熱鬧繽紛的節慶氛圍。屏東縣長周春米邀請各界貴賓與民眾共同參與，為「2026屏東熱帶農業博覽會」揭開精彩序章。

今年熱博以「2026 躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，融合屏東熱帶農業的豐富能量，並與國際知名童趣角色跳跳馬RODY 共同展現馬年意象，打造充滿躍動感與活力的節慶氛圍。活動現場規劃跳跳馬RODY 彩繪稻田、三座跳跳馬 RODY 迎賓裝置、瓜果長廊及多元特色展區，誠摯邀請全國民眾於新春期間走訪屏東，一同感受熱情洋溢、動感十足的熱博魅力。

2026屏東熱帶農業博覽會共規劃十大主題展區，內容豐富多元。其中林業館以森活永續為主題，透過木工實作展演、科技互動與 DIY 體驗，帶領民眾近距離感受林業的自然之美；蘭花館運用沉浸式花海與光影設計，打造花卉融入日常生活的療癒空間；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食農教育課程，引導民眾深入了解產地與飲食之間的連結，感受農遊食光。

物產館規劃三大主題樓層：一樓「遊牧農村．感性屏東」串聯農、林、漁、牧產業，展現屏東豐富物產與創意能量；二樓「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式互動、國際賽事與影像藝術，呈現多元且精彩的屏東風貌；三樓「攝麼都有．精彩屏東」則以靜態攝影作品，帶領民眾從不同視角認識屏東之美。

屏東縣政府為避免沿線違規停車導致車流阻塞，活動期間公告台27線、屏187丙線、海豐外環道及熱博園區周邊劃設禁止臨時停車標線，並針對違規停車行為加強取締及拖吊。屏東警分局表示，民眾駕車行駛國道3號下屏東交流道後，右轉德和路直行約700公尺即可入園，其次替代停車場設於屏東農業科技園區，提供大型遊覽車及自小客車輛停放，可沿國3平面道路直行至神農西路左轉進入農科停車場；此外，縣府貼心規劃春節期間接駁公車巡迴園區，行經神農西路、農科路、神農路、德和路、德華路、黃金路、德和路，並設置3處上下車點接送遊客，請遊客多加利用。