屏東熱博彩稻迎新年 跳跳馬2／7登場

眾所期待的屏東熱帶農業博覽會彩稻田，今年將種出國際知名童趣角色「跳跳馬RODY」，活動將於2月7日盛大登場。（謝佳潾攝）

農曆春節將至，屏東縣政府21日公布今年熱帶農業博覽會將種出2公頃的「跳跳馬RODY」彩稻田迎接新年，活動2月7日盛大登場；高雄旗山區公所也曝光新春燈會主燈「金蕉枇」，手拿香蕉的可愛猴子萌樣，超吸睛。

屏縣府指出，迎接馬年，今年屏東熱博攜手「跳跳馬RODY」打造充滿躍動感與活力的節慶氛圍，除有跳跳馬彩繪稻田外，還有3座跳跳馬迎賓裝置、瓜果長廊等10大主題展區，活動將在2月7日登場，為期22天至3月1日，僅除夕休園。

縣府表示，10大主題展區有結合科技互動與DIY體驗的林業館、運用沉浸式花海與光影設計的蘭花館、深入了解產地與飲食連結的休閒農業及食農教育館、展現人與自然共生美學的樹藝盆栽區、結合展售與美食體驗的農特產品展售區等，內容豐富有趣。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，今年瓜果長廊長達350公尺，更有往年沒有的品種如佛手瓜，另有神祕品種將於開幕當天才會亮相，值得期待。至於物產館則有觀賞魚國際賽事、攝影展等，可望帶領民眾從不同視角認識屏東之美。

高雄旗山區新春燈會也在昨日搶先曝光，今年主燈「金蕉枇」以手拿香蕉的可愛猴子為造型，象徵豐收、喜氣與活力，成為今年節慶的重要視覺IP，副燈則設於永安街，以猴子騎馬造型呼應馬年元素，增添年節氛圍，燈會串聯武德殿、大溝頂及中山路等多處街區，設置炫彩球、香蕉皇冠、圈圈燈與六邊形布燈，打造創意賞燈路線，呈現繽紛光影效果。

旗山區公所表示，新春燈會多年來以在地文化與香蕉產業為核心，今年透過創意燈飾與街區空間設計，希望讓民眾春節期間走進旗山，不只賞燈，也能感受山城獨有的地方特色。