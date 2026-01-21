屏東熱博會 2/7日開園

屏東縣府農業處長鄭永裕（中）邀全國民眾新春期間走訪熱博會。（記者陳真攝）

▲屏東縣府農業處長鄭永裕（中）邀全國民眾新春期間走訪熱博會。（記者陳真攝）

二○二六年屏東熱帶農業博覽會，將於二月七日正式開園，今年彩繪稻田的圖騰為「跳跳馬RODY」，並規劃十大主題展區，展期二十三天。

屏東縣府農業處長鄭永裕表示，今年熱博以「二○二六躍！屏東（HOPPINGTUNG）」為主題，融合屏東熱帶農業的豐富能量，並與國際知名童趣角色跳跳馬RODY共同展現馬年意象，打造充滿躍動感與活力的節慶氛圍。

廣告 廣告

鄭永裕指出，屏東熱博會共規劃林業館、蘭花館、休閒農業及食農教育館、樹藝盆栽區、農特產品展售區、瓜果長廊豐收趣及物產館的三大主題，呈現熱情洋溢的熱博魅力；彩繪稻田則以跳跳馬RODY稻田圖樣展現屏東農業的躍動能量，成為熱博必訪、必拍的亮點景觀。

鄭永裕說，今年熱博更規劃歷年來最豐富多元的舞台展演內容，無論是週末假期或春節期間都能欣賞到精彩演出，舞台演出橫跨音樂、戲劇與親子娛樂等多元形式，天天有亮點、場場都精彩，活動集結五位藝人、四組兒童劇團、三團超人氣兒童天團，以及兩隊人氣啦啦隊接力登場，打造屬於屏東的一大幸福時刻。

屏東縣府邀請全國民眾於春節及連續假期，但除夕休園外，攜家帶眷走訪屏東熱博會，感受農業躍動的能量，欣賞繽紛花海與精彩舞台展演，體驗最豐富、最具魅力的屏東農業盛會；更多活動內容、交通接駁與參觀資訊，請至活動官方網站查詢。