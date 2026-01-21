屏東熱博聯名「跳跳馬RODY」 彩繪稻田區亮相 (圖)

今日在台北西門WESTAR舉辦的2026台北國際電玩展展前記者會中，可以看到廠商帶來了不少本次展覽內容的最新情報；萬代南夢宮與光榮特庫摩等知名日系大廠更是在展前會上設置了獨立攤位，並展示了非常多自家作品的周邊。 今年電玩展一共有399家廠商，以及超過500款不同的遊戲參展，光榮特庫摩在舞台活動上宣布，《零 紅蝶》以及《三國無雙 2 猛將傳 Remaster》全球首部的試玩活動，只有到現場才能體驗到這款遊戲，還可以獲得獨家贈品，大家想成為全球第一批玩到這款作品的玩家，可千萬別錯過！ 近日話題不斷，NEOWIZ的《棕色塵埃2》，也在舞台活動上公開了本次「溫泉王國」油屋主題的攤位設置，相信今年一定又會有香到爆的Coser來到現場囉。 台灣萬代南夢宮則是帶來了12款遊戲的試玩，其中包含《艾爾登法環 褪色者版》Switch版的全球首部試玩，以及全新作《嗜血代碼 2》、《我的英雄學院 無盡正義》在展場的活動消息，官方還加碼只要在現場試玩3款遊戲，就能獲得豐富好禮，喜歡萬代的玩家也千萬別錯過。 傑仕登本次將以最大規模的展場面積，帶來《惡靈古堡9 安魂曲》製作人的現場活動，以及萬眾期待的《魔物獵人物語 3:命運雙龍》的試玩，大家熟悉的辻本良三製作人也會親臨現場，一起見證《魔物獵人 荒野》台灣最速獵人的誕生。 年年在電玩展都能有非常大面積的任天堂，今年依然強勢再臨，將設置超過120台的Switch2試玩機台，讓玩家們體驗35款不同的遊戲作品，此外也將進行超級瑪利歐40週年的特別企劃，會場也首次規劃了特別的Switch2現場販售限定方案，還沒添購主機的玩家們，不妨可以參考一下本次的優惠機會。 以上就是今天展前記者會的現場直擊，下週展期我們也會親臨南港展覽館帶來第一手的報導，也期待現場能與各位一起相見歡，記得持續鎖定我們的頻道喔！ (C)台北國際電玩展 (C)台北市電腦公會

