屏東熱博聯名「跳跳馬RODY」 彩繪稻田區亮相 (圖)

其他人也在看
台南新春旅遊攻略 6大旅遊目的地推薦！
台南新春旅遊攻略，圖為頑皮世界春節《馬上有錢紅包牆》檔案照片【旅遊經洪書瑱報導】馬年春節9天連假即將旅遊經 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
彰化縣警察局卸、新任局長交接 陳明君榮陞警政委員、陳世煌接棒守護治安
彰化縣警察局今（20）日舉行卸任、新任局長交接典禮，由彰化縣長王惠美主持，警政署督察室主任王文澤監交，場面隆重、貴賓雲集。卸任局長陳明君榮陞內政部警政署警政委員，新任局長由刑事警察局副局長陳世煌接任。王惠美縣長表示，陳明君局長自113年1月17日到任以來，與縣府團隊及各界互動良好，領導有方，在全體警察同仁努力下，彰化治安表現深獲縣民肯定。任內查獲詐欺集團597件、犯嫌3,798人次，查扣不法所得總價值逾8.3億元，攔阻詐騙金額近8.9億元，累計阻斷詐團金流突破17.2億元，打詐及掃黑績效亮眼，分別蟬聯全國同步打詐專案四連霸、掃黑行動五連霸，屢獲中央表揚，實至名歸。王惠美指出，新任局長陳世煌畢業於中央警察大學，歷任刑事警察局、高雄市多個分局、國道公路警察局、苗栗縣警察局及新北市警察局等重要職務，內外勤經驗完整，具備深厚刑事專業與反詐實務，期許就任後持續精進，帶領警察團隊再創佳績。王惠美強調，縣府高度重視警政工作，115年警政相關預算達10.9億元，持續建置天眼防衛網、改善警察辦公環境及汰換老舊警用車輛，全力支持警察同仁執勤需求，打造更安全宜居的彰化。議長謝典霖肯定卸任與新任局長表現，期許台灣好新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
萬代「2026台北電玩展」遊戲陣容與舞台活動一次看！2大作首度開放試玩
萬代南夢宮娛樂已公開其參與「2026台北國際電玩展」的詳細舞台活動時程與來賓名單。展覽將於1月29日至2月1日在台北南港展覽館一館4樓舉行，攤位編號為M520。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
2026台北國際電玩展展前記者會現場直擊!最新消息、今年亮點公開!
今日在台北西門WESTAR舉辦的2026台北國際電玩展展前記者會中，可以看到廠商帶來了不少本次展覽內容的最新情報；萬代南夢宮與光榮特庫摩等知名日系大廠更是在展前會上設置了獨立攤位，並展示了非常多自家作品的周邊。 今年電玩展一共有399家廠商，以及超過500款不同的遊戲參展，光榮特庫摩在舞台活動上宣布，《零 紅蝶》以及《三國無雙 2 猛將傳 Remaster》全球首部的試玩活動，只有到現場才能體驗到這款遊戲，還可以獲得獨家贈品，大家想成為全球第一批玩到這款作品的玩家，可千萬別錯過！ 近日話題不斷，NEOWIZ的《棕色塵埃2》，也在舞台活動上公開了本次「溫泉王國」油屋主題的攤位設置，相信今年一定又會有香到爆的Coser來到現場囉。 台灣萬代南夢宮則是帶來了12款遊戲的試玩，其中包含《艾爾登法環 褪色者版》Switch版的全球首部試玩，以及全新作《嗜血代碼 2》、《我的英雄學院 無盡正義》在展場的活動消息，官方還加碼只要在現場試玩3款遊戲，就能獲得豐富好禮，喜歡萬代的玩家也千萬別錯過。 傑仕登本次將以最大規模的展場面積，帶來《惡靈古堡9 安魂曲》製作人的現場活動，以及萬眾期待的《魔物獵人物語 3:命運雙龍》的試玩，大家熟悉的辻本良三製作人也會親臨現場，一起見證《魔物獵人 荒野》台灣最速獵人的誕生。 年年在電玩展都能有非常大面積的任天堂，今年依然強勢再臨，將設置超過120台的Switch2試玩機台，讓玩家們體驗35款不同的遊戲作品，此外也將進行超級瑪利歐40週年的特別企劃，會場也首次規劃了特別的Switch2現場販售限定方案，還沒添購主機的玩家們，不妨可以參考一下本次的優惠機會。 以上就是今天展前記者會的現場直擊，下週展期我們也會親臨南港展覽館帶來第一手的報導，也期待現場能與各位一起相見歡，記得持續鎖定我們的頻道喔！ (C)台北國際電玩展 (C)台北市電腦公會電玩宅速配 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 126
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前 ・ 9
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 322
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 42
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 165
台8女星李又汝懷孕！跨年禱告成真「人生最棒的驚喜」
演藝圈再傳喜訊！藝人李又汝今（21日）分享已懷孕3個月的好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她表示，這份幸福源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 29
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 34
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 22
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 64
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 148
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 58
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 22 小時前 ・ 99
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 4 小時前 ・ 76
又有共諜落網！「這政黨」幹部接受中國招待還介選 法院出手重判
即時中心／高睿鴻報導為達統戰目的，中共惡意滲透台灣的手段越來越多元，甚至將魔爪伸進民間；為此，台灣政府及檢調系統近日積極肅清匪諜，並讓法院定奪相關案件。高院最近就接獲1案，得知「統一聯盟黨」屏東分會會長張存逢、總幹事黃榮德，不僅在2024年總統大選期間，與中國台辦官員密切聯繫、更接受落地招待、低價餐飲及旅遊等，換取事後協助宣傳、支持國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。高院審酌後，對兩人均維持4年6月有期徒刑原判。民視 ・ 1 天前 ・ 95
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 1 天前 ・ 183