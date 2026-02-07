屏東熱博覽會開幕，跳跳馬彩繪稻田吸睛。(屏東縣政府提供)

記者毛莉／屏東報導

2026屏東熱帶農業博覽會7日盛大登場，展出至3 月1日止，開幕首日人潮絡繹不絕，許多家庭扶老攜幼走春同遊，縣長周春米及各級民意代表共同為熱博揭幕，邀請民眾農曆春節來屏東走春，感受農業盛宴。

縣長周春米表示，今年熱博以「躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，透過充滿動感與節奏的策展概念，打造適合假期造訪的大型戶外農業展會，本屆熱博結合馬年意象，攜手國際知名童趣 IP「跳跳馬RODY」，為園區注入活潑鮮明的視覺語言與躍動氛圍，園區規劃RODY彩繪稻田、三座迎賓裝置、瓜果長廊及多元特色展區，兼具教育性、趣味性與拍照魅力。

廣告 廣告

周春米說，今年熱博不僅是一場農業盛會，更是一場融合文化、教育與國際視野的交流平台。活動期間精心規劃 DIY 手作課程、親子互動遊戲、好禮贈獎及專人導覽，不同年齡層都能深度參與，讓親子在遊玩中學習農業知識，也更了解食物來源，是寓教於樂的最佳體驗，誠摯邀請全國民眾把握展期，新年走春就來屏東熱帶農業博覽會，開啟專屬於全家的夢幻農遊旅程。

縣府農業處表示，今年熱博舞台展演內容為歷年最豐富，不論春節連假或週末假期，天天都有精彩演出，涵蓋音樂、戲劇與親子娛樂，集結藝人、兒童劇團、人氣兒童天團及啦啦隊接力演出，場場精彩、亮點不間斷，為遊客帶來滿滿感動與歡樂回憶。

農業處指出，各主題館舍同樣精彩可期，林業館以「森活永續」為主題，透過木工實作與科技互動，引領民眾體驗人與自然共生之美；蘭花館打造沉浸式花海光影空間，療癒身心；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食育課程，深化產地與飲食的連結。

(屏東縣政府提供)

另外，樹藝盆栽區展現自然美學與藝術創作；農特產品展售區匯集屏東優質農產，讓遊客「逛熱博、呷透透」；瓜果長廊打造綠意廊道，結合互動體驗；彩繪稻田以RODY圖樣呈現躍動能量，成為親子必拍打卡熱點。

物產館則規劃三大主題樓層：一樓「遊牧農村．感性屏東」展現農林漁牧創意成果；二樓「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式體驗展開國際視野；三樓「攝麼都有．精彩屏東」以攝影作品呈現屏東多元風貌。