屏東熱博2/7登場 聯名「跳跳馬RODY」設彩稻田

（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）2026屏東熱帶農業博覽會將於2月7日開幕，融合屏東熱帶農業能量，聯名國際知名童趣角色「跳跳馬RODY」展現馬年意象，並規劃吸睛彩稻田、瓜果長廊等展區。

屏東縣政府今天舉行2026屏東熱博記者會，以「2026 躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，展期從2月7日持續至3月1日，時間自上午9時至下午5時，但除夕休園。

縣府農業處長鄭永裕會中提及，今年熱博與國際知名童趣角色「跳跳馬RODY」共同展現馬年意象，打造充滿躍動感與活力節慶氛圍，規劃面積約2公頃的「跳跳馬RODY」彩繪稻田，這也是活動必拍的熱門亮點，也設有3座「跳跳馬RODY」迎賓裝置、長達350公尺瓜果長廊及多元特色展區。

舞台展演部分，則有橫跨音樂、戲劇與親子娛樂等多元形式，活動集結藝人、兒童劇團、超人氣兒童天團及人氣啦啦隊接力登場。

鄭永裕說，今年針對物產館則規劃「遊牧農村．感性屏東」串聯農、林、漁、牧產業，展現豐富物產與創意能量；「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式互動、國際賽事與影像藝術，呈現多元且精彩屏東風貌；「攝麼都有．精彩屏東」則以靜態攝影作品，帶領民眾從不同視角認識屏東之美。（編輯：李淑華）1150121