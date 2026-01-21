屏東熱博2/7登場 跳跳馬RODY彩繪稻田迎新年

記者李佩玲／綜合報導

「2026屏東熱帶農業博覽會」將於2月7日至3月1日登場，今年活動攜手國際知名童趣角色「跳跳馬RODY」共同展現馬年意象，現場規劃跳跳馬RODY彩繪稻田、3座跳跳馬RODY迎賓裝置、瓜果長廊及多元特色展區，邀請全國民眾於新春期間走訪屏東，一同感受熱情洋溢、動感十足的熱博魅力。

屏東縣政府今（21）日舉行2026屏東熱博記者會，農業處表示，今年熱博以「2026 躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，共規劃10大主題展區，其中林業館以森活永續為主題，透過木工實作展演、科技互動與DIY體驗，帶領民眾近距離感受林業的自然之美；蘭花館運用沉浸式花海與光影設計，打造花卉融入日常生活的療癒空間；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食農教育課程，引導民眾深入了解產地與飲食之間的連結，感受農遊食光。

樹藝盆栽區以樹藝盆栽與木雕藝術，展現人與自然共生的生活美學；農特產品展售區匯集屏東優質農特產品，結合展售與美食體驗，讓民眾一次品嘗屏東好味，感受在地農業的豐饒魅力；瓜果長廊則以瓜果植栽打造綠意盎然的體驗廊道，並結合食農互動活動讓民眾體驗瓜果豐收之趣；彩繪稻田以跳跳馬RODY稻田圖樣展現屏東農業的躍動能量，成為熱博必訪、必拍的亮點景觀。

物產館則規劃3大主題樓層，1樓「遊牧農村．感性屏東」串聯農、林、漁、牧產業，展現屏東豐富物產與創意能量；2樓「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式互動、國際賽事與影像藝術，呈現多元且精彩的屏東風貌；3樓「攝麼都有．精彩屏東」則以靜態攝影作品，帶領民眾從不同視角認識屏東之美。

此外，今年熱博更規劃歷年來最豐富多元的舞台展演內容，無論是週末假期或春節期間都能欣賞到精采演出，舞台演出橫跨音樂、戲劇與親子娛樂等多元形式，活動集結5位藝人、4組兒童劇團、3團超人氣兒童天團，以及2隊人氣啦啦隊接力登場；相關資訊可至活動官網查詢。

今年屏東熱博現場打造跳跳馬RODY彩繪稻田，將成為活動必訪、必拍的亮點景觀。（取自屏東縣政府網站）

屏東縣政府今日舉行2026屏東熱博記者會，邀請民眾於新春期間走訪屏東。（取自屏東縣政府網站）