屏東熱博2/7登場 「跳跳馬RODY」躍登彩繪稻田

記者李佩玲／綜合報導

「2026屏東熱帶農業博覽會」將於2月7日至3月1日登場，攜手國際知名童趣角色「跳跳馬RODY」共同展現馬年意象，規劃跳跳馬RODY彩繪稻田、3座跳跳馬RODY迎賓裝置、瓜果長廊及多元特色展區，邀民眾新春期間走訪屏東，感受熱情洋溢、動感十足的熱博魅力。

屏東縣政府農業處表示，今年熱博以「2026 躍！屏東（HOP!PINGTUNG）」為主題，規劃10大主題展區，其中林業館透過木工實作展演、科技互動與DIY體驗，近距離感受林業的自然之美；蘭花館運用沉浸式花海與光影設計，打造花卉融入日常生活的療癒空間；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食農教育課程，引導民眾深入了解產地與飲食之間的連結，感受農遊食光。

物產館規劃3大主題樓層，1樓「遊牧農村．感性屏東」串聯農、林、漁、牧產業，展現屏東豐富物產與創意能量；2樓「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式互動、國際賽事與影像藝術，呈現多元且精采的屏東風貌；3樓「攝麼都有．精彩屏東」則以靜態攝影作品，帶領民眾從不同視角認識屏東之美。

此外，更規劃歷年來最豐富多元的舞臺展演內容，無論是週末假期或春節期間都能欣賞到精采演出，演出橫跨音樂、戲劇與親子娛樂等多元形式，相關資訊可至活動官網查詢。

今年屏東熱博打造跳跳馬RODY彩繪稻田，為活動必訪、必拍的亮點景觀。（屏東縣政府提供）