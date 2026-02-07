屏東熱帶農業博覽會開幕 台鋼雄鷹啦啦隊應援吸睛

屏東熱帶農業博覽會今開幕，台鋼雄鷹啦啦隊吸睛。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東熱帶農業博覽會今天下午開幕，展期到3月1日止，長達近一個月，縣長周春米表示，今年的熱博會的「彩繪稻田」，以跳跳馬「RODY」為主題，相信RODY大家在小時候應該都玩過，今年剛好是馬年，希望大家都能夠跳躍、希望、成功。

周春米指出，今年的熱帶農業博覽會除了彩繪稻田之外，還有必看的「瓜果長廊」、蘭花、盆栽等展區，以及每天精彩不斷的表演及市集，大年初四上午10點，她也會到熱帶農業園區發放「福袋一元紅包」，以及限量「平安米」，這個米是從彩繪稻田採收的稻作製成，要祝福大家平平安安。

周春米說，熱帶農業博覽會開園後，希望大家一起來參觀，今年熱博以馬年意象設計，「跳跳馬RODY」，為園區注入活潑鮮明的視覺語言與躍動氛圍，熱帶農業的豐富樣貌今年也轉化為兼具教育性、趣味性與拍照魅力的沉浸式體驗，她邀請全國民眾新春期間來屏東走春，感受農業與創意交織的春日能量。

今天下午開幕式也邀請台鋼雄鷹啦啦隊到場表演，熱力四射的演出吸引許多人觀賞，本次熱博展場有林業館、蘭花館、食農教育館，現場還有樹藝盆栽區以樹藝盆栽與木雕藝術；瓜果長廊以瓜果植栽打造綠意盎然的體驗廊道，並結合食農互動活動，讓民眾親身體驗瓜果豐收的樂趣，物產館今年規劃三大主題，一樓為農、林、漁、牧產業；二樓有熱帶魚展覽、三樓是靜態攝影作品，引領民眾從不同視角認識屏東之美。

屏東熱帶農業博覽會今開幕，展期到3月1日止。(記者葉永騫攝)

屏東熱帶農業博覽會開幕，彩繪道田RODY好可愛。(記者葉永騫攝)

