屏東燈節客家燈區 龍頸溪畔雙主燈絕美登場

周春米與客家燈區推手李明宗(左二)、地方仕紳們今天到龍頸溪畔巡燈。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府在籌辦2019年台灣燈會後，也開始每年於市區舉辦「燈會」，且為讓燈會廊帶延長，也開始在內埔鄉的龍頸溪畔打造「客家燈節」，今年為讓交通更順暢，屏縣府積極趕工讓內埔橋通車，而水岸也全面整治完成，今天由縣長周春米與近年客家燈節的背後推手、前客家事務處長李明宗巡燈，周春米是大讚「今年的客家燈節可說是更進步，光耀『母親之河』」。

今年的屏東燈節將從1月23日盛大展開至3月8日，備受矚目的內埔客家燈區是打頭陣，日前試燈時就已有許多美照在網路瘋傳，，昨天進行開展前的最後儀式「巡燈」，今年以「耀動客家」為主題，結合在地故事、世代記憶與創新光影藝術，再現六堆客家文化的多元樣貌與深厚底蘊。

廣告 廣告

周春米及李明宗從龍頸溪上游一路步行至內埔天后宮旁的燈節區域，將被內埔、竹田鄉視為「母親之河」的龍頸溪作為客家燈區的策展主軸，並透過上下游的溪流意象承載世代記憶的承先啟後，全區規劃共十二組主題燈飾，巧妙融入客家竹藝、藍染、粄食及客家獅等文化符碼，透過光影詮釋客家族群與土地間緊密而溫柔的連結，呈現日常生活中真摯動人的文化風景。

周春米指出，去年的客家燈區展出獲得熱烈迴響與國際設計金獎肯定，今年的客家燈區與往年是不遑多讓，是同樣亮眼又帶有客家先人在這塊土地上的傳承打拼概念，她說，像是「繽紛HAKKA」展現濃厚人情味，接著的「鳳祥瑞彩」燈組以母親河守護族群的意象，串聯整體故事脈絡；而主燈「蝶舞水光」則以壯麗瀑布光雕為視覺核心，搭配震撼聲光燈光秀，平日每小時、假日每半小時展演一次，在水氣與光影交織中，演繹源源不絕的生命力與文化能量。

今年的客家燈節也真的透過龍頸溪將展區擴及至下游的竹田鄉，在竹田頓物驛規劃光環境，以靜謐的氛圍引導遊客感受竹田的安靜與深層文化氣息，客家事務處指出，本次燈區將繼續以六堆客家元素與工藝美學為出發點打造，展現客家文化歷久彌新的魅力，活動期間每週六及春節連假將規劃街頭藝人演出，包括客家金曲、親子互動表演、小丑氣球及魔術秀，為燈區增添歡樂節慶氛圍。

(記者周春米與地方仕紳們今天到龍頸溪畔巡燈。(記者陳彥廷攝)陳彥廷攝)

周春米與客家燈區推手李明宗、地方仕紳們今天到龍頸溪畔巡燈。(記者陳彥廷攝)

內埔龍頸溪的客家燈區。(記者陳彥廷攝)

內埔國小的學童與周春米合影。(記者陳彥廷攝)

今年客家燈區為的馬年生肖主燈。(記者陳彥廷攝)

今年客家燈區的燈飾令人耳目一新。(記者陳彥廷攝)

今年客家燈區為「雙主燈設計」，除馬年生肖燈，還有圖片前方的「蝶舞水光」。(記者陳彥廷攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

苗栗市公所攜手World Gym 全民運動館月繳588無限次健身

被爆霸凌孩童「脫衣裸下身擦水」！鶯歌私幼挨罰16萬 公告列管

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

昨天放寒假今天補課家長一頭霧水？ 為讓寒假與春節假期連續

