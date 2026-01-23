屏東燈節正式點燈 主燈秀「山之光」四季樂章光影流轉璀璨登場

屏東燈節縣民公園主燈「山之光」正式點燈，隨著四季樂章光影流轉，民眾紛紛拿起手機錄影拍照。（羅琦文攝）

屏東燈節縣民公園點燈，揭開為期45天的光影饗宴。（羅琦文攝）

屏東燈節邁入第5年，今年以縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪畔串聯4大主題燈區，結合在地文化、自然地景與科技光影藝術，打造具故事性與沉浸感的賞燈體驗。今（23日）晚高達12米的縣民公園主燈「山之光」正式點燈，隨著四季樂章變換光影，呈現山林不同的樣貌，為期45天的燈節活動揭開序幕。

屏東燈節小提燈「馬耀風情」今日首波發放，索取人潮絡繹不絕，駿馬的投影意象深受大小朋友喜愛。緊接著在屏東縣長周春米、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及各界地方代表齊聲倒數下，正式揭開為期45天的光影饗宴。

周春米主持點燈開幕儀式，她說，屏東燈節自縣民公園出發，串聯萬年溪、勝利星村及龍頸溪畔客家燈區，形成一條流動的光影廊道，共有40組燈組。萬年溪燈區旁還延伸到百年古宅「鼎昌號李宅」與萬倉街，每個地方都有美麗的燈，馬年大吉、瑞馬奔騰。

周春米表示，縣民公園的主燈「山之光」寬60公尺、高12公尺，將屏東的母親大武山，隨著四季樂章光影流轉，用一年四季的風采來跟大家分享，屏東春節最熱鬧，邀請民眾來屏東走春，感受南國夜晚的繽紛光影魅力。

周春米說，除有精彩燈區，明（24）日晚間7點在縣民公園有開幕大戲「屏東流」，舞台設計融入地景特色，打造戶外劇場，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及陳孟賢攜手在地團隊共演，透過戲劇、舞蹈與流行音樂的交織，演繹屏東的山海記憶，最後加碼180秒璀璨煙火秀，將為演出掀起高潮。

縣府傳播暨國際事務處表示，春節期間在縣民公園、勝利星村及客家燈區皆安排馬戲小品演出，增添節慶歡樂氣氛。此外，縣府規畫兩條免費接駁路線，一條路線為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區；另一條路線則是由屏東轉運站發車直達客家燈區，帶著大家一起過年走春賞燈去。

