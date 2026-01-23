屏東燈節正式點燈，主燈秀「山之光」震撼全場。（屏東縣政府提供）

記者毛莉／屏東報導

2026屏東燈節23日晚在縣民公園正式點燈，高12米、寬60米的主燈「山之光」，隨著四季樂章變換光影，呈現屏東母親大武山不同的樣貌，氣勢磅礡的展演讓現場民眾驚呼連連。縣長周春米表示，屏東燈節自縣民公園出發，串聯萬年溪、勝利星村及龍頸溪畔客家燈區，形成一條流動的光影廊道，歡迎全國民眾造訪。

燈節小提燈「馬耀風情」今日首波發放，索取人潮絡繹不絕，駿馬的投影意象深受大小朋友喜愛；緊接著在縣長周春米、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及各界地方代表齊聲倒數下，正式揭開為期45天的光影藝術饗宴。

周春米表示，屏東自2019年舉辦台灣燈會備受矚目，2022年開始第一屆屏東燈節，至今邁入第五個年頭，年年超越以往，今年四大燈區超過40組燈飾，各有特色，萬年溪燈區還延伸到百年建築「鼎昌號李宅」戶外庭院，另有萬倉街鐵橋下廊道的燈飾由三所學校共同創作，即日起一路點燈到3月8日陪伴大家過年，歡迎民眾到各燈區觀賞作品與拍照。

周春米指出，除有精彩燈區，24日晚間7點開幕大戲「屏東流」在縣民公園登場，舞台設計融入地景特色，打造戶外劇場，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及全球巨星陳孟賢攜手在地團隊共演，透過戲劇、舞蹈與流行音樂的交織，演繹屏東的山海記憶，最後加碼180秒璀璨煙火秀，將為演出掀起高潮。

縣府傳播暨國際事務處表示，春節期間於縣民公園、勝利星村及客家燈區皆安排馬戲小品演出，增添節慶歡樂氣氛。此外，縣府規劃兩條免費接駁路線，一條路線為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區；另一條路線則是由屏東轉運站發車直達客家燈區，帶著大家一起過年走春賞燈去。更多資訊，民眾可至「2026屏東燈節」官網及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。