屏東燈節正式點燈 12米主燈「山之光」氣勢磅礡

屏東燈節主燈「山之光」氣勢磅礡。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東燈節今晚(23日)在縣民公園正式點燈，高達12米的主燈「山之光」，隨著四季樂章變換光影，呈現山林不同的樣貌，氣勢磅礡的沉浸式體驗讓現場民眾驚呼連連。

縣長周春米表示，屏東燈節今年有四大燈區，萬年溪、勝利星村及龍頸溪畔客家燈區，形成一條流動的光影廊道，相當的美麗，歡迎全國民眾造訪。

今天的點燈儀式，由縣長周春米、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及各界地方代表齊聲倒數下，正式揭開為期45天的光影藝術饗宴，而燈節小提燈「馬耀風情」今天首波發放，索取人潮絡繹不絕。

廣告 廣告

周春米表示，屏東燈節今天正式登場，今年有四大燈區相當的超過40組燈飾，即日起一路點燈到3月8日陪伴大家過年，除有精彩燈區，明天晚間7點開幕大戲「屏東流」在縣民公園登場，舞台設計融入地景特色，打造戶外劇場，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及全球巨星陳孟賢攜手在地團隊共演，透過戲劇、舞蹈與流行音樂的交織，演繹屏東的山海記憶，最後加碼180秒璀璨煙火秀，將為演出掀起高潮。

屏東燈節正式點燈，吸引滿滿人潮。(記者葉永騫攝)

縣長周春米會同各界代表巡視燈區。(記者葉永騫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

台南永康首場官辦年貨大街1/23-1/25登場 交通管制、停車規劃公布

6人叫外送抓包偷斤減兩! 王品狂跳針「只賠2人858元」上萬人罵翻

北北基大雨特報 台南下探7.4度 17縣市低溫特報

