屏東燈節萬年溪區搶先亮相 9組璀璨燈飾勾勒光影溪畔之旅

屏東燈節萬年溪燈區搶先亮相。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

2026屏東燈節將於1月23日在縣民公園正式點燈，屏東縣政府於22日晚間搶先開箱四大燈區之一的萬年溪燈區，今年萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳的意象轉化為流動光影，象徵奔向未來的希望與力量，沿著萬年溪規劃9組主題燈飾，並延伸至周邊重要節點「鼎昌號李宅」與「萬倉街」，引領民眾展開一趟結合自然、生態與人文的光影旅程。

縣長周春米邀請媒體搶先開箱萬年溪燈區，主燈「騰光」以駿馬躍出水面的瞬間為創作靈感，透過聲光交織的動態演繹，呈現生命甦醒、能量迸發的畫面，吸引不少民眾駐足欣賞、拍照留念。

來自臺南的李先生分享，每年過年前夕最期待帶著家人到屏東賞燈，每一年都有不同驚喜，唯一不變的是燈飾的細緻與精采，孩子們沉浸在繽紛燈色中，一邊走、一邊逛屏東市，對他而言，與家人一起賞燈就是最簡單也最珍貴的幸福。

周春米表示，屏東燈節討論熱度年年攀升，已成為國人春節期間的重要踩點活動，今年燈節規劃四大燈區，其中萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，沿溪打造9組燈飾並營造整體光環境，巧妙融合萬年溪的自然生態與在地文化意象，試燈畫面曝光後，也已在社群平台引起熱烈迴響，誠摯邀請全國民眾春節期間走訪屏東燈節，共享屏東的溫暖與美麗。

周春米表示，屏東燈節討論熱度年年攀升，已成為國人春節期間的重要踩點活動。（記者毛莉攝）

周春米指出，今年萬年溪燈區特別串聯「鼎昌號李宅」與萬倉街，「鼎昌號李宅」為屏東萬丹李氏家族老厝，因具建築與歷史價值，獲文化部補助進行修復，並配合燈節活動首次開放民眾參觀，讓更多人得以一窺老建築之美；位於萬倉街臺鐵橋下廊道的燈飾作品「綿途」，則邀集屏東公正國中、大同高中及屏東高中三所學校美術班共同創作，以屏東夜市與街景為題，繪製特色燈籠，搭配五分車造型框架，營造彷彿乘坐小火車穿梭於燈光與街景之間的沉浸式體驗。

傳播暨國際事務表示，為深化燈節文化內涵，今年特別委託「社團法人屏東縣愛鄉協會」進行萬年溪沿線人文與歷史調查，梳理重要記憶與生活故事，並轉譯為手繪地圖，推出「萬年溪畔故事散策」主題摺頁，引導民眾在賞燈之餘，循著地圖走讀萬年溪的過往與變遷，從不同角度重新認識這條孕育城市發展的重要溪流。

傳播處說，萬年溪燈區整體動線象徵「起步、努力、收成、圓滿」的光影軸線，訴說屏東綿延不息的生命力，也映照城市持續前行、邁向未來的願景。主燈「騰光」象徵生命甦醒與能量爆發；「滋養」與「舞光」呈現萬年溪孕育的生態力量與溪畔居民與土地共生的生活樣貌；旅程尾聲以「果時」與「甜夢」作結，代表歲月累積而成的豐收成果，以及對未來的美好想像與期待。

傳播處指出，2026屏東燈節「萬年溪燈區」將自1月23日至3月8日，每日17時30分至22時亮燈，春節期間2/19(初三)、2/20(初四)及2/21(初五)下午5時，於燈區服務台將發放造型小提燈「馬耀風情」，其他燈區亦有發放，更多活動詳情，可至「2026屏東燈節」活動官網，或至周春米縣長、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。