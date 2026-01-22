屏東燈節萬年溪燈區「光馳萬年」 駿馬躍水搶先亮相 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】2026屏東燈節今(22)日晚間搶先開箱萬年溪燈區，今年以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳的姿態轉化為流動光影，象徵奔向未來的希望與力量，打造9組燈飾，更延伸到周邊的重要節點「鼎昌號李宅」與「萬倉街」，引領民眾沿著萬年溪展開一趟光之旅程。

縣長周春米今日邀請媒體搶先開箱四大燈區之一的萬年溪燈區，主燈「騰光」以駿馬躍出水面的瞬間為靈感，聲光交織的演繹，吸引不少民眾駐足欣賞。周春米表示，屏東燈節的討論熱度年年攀升，已成為國人們春節踩點的必去景點之一，今年萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，沿著萬年溪規劃9組燈飾與營造整體光環境，巧妙融合萬年溪的自然生態與在地文化意象，近期試燈美照也在社群網站引起熱烈迴響。

傳播暨國際事務處蕭裕隆處長表示，為深化燈節的文化內涵，今年也委託「社團法人屏東縣愛鄉協會」調查萬年溪沿線的人文與歷史，梳理重要記憶與生活故事，並轉譯為手繪地圖，推出「萬年溪畔故事散策」主題摺頁，引領民眾在賞燈之餘，循著地圖走讀萬年溪的過往與變遷，以不同角度重新認識萬年溪。

萬年溪燈區串聯成一條象徵「起步、努力、收成、圓滿」的光影軸線，訴說著屏東不息的生命力，並映照城市持續前行、邁向未來的願景。主燈「騰光」呈現生命甦醒、能量迸發的動人時刻；「滋養」與「舞光」象徵萬年溪沿岸孕育的生態力量，以及溪畔居民與土地共生的生活痕跡；旅程尾聲以「果時」與「甜夢」作結，代表隨時間累積而成的豐收成果，及對未來的美好想像與期待。

2026屏東燈節「萬年溪燈區」將自1月23日至3月8日，每日17時30分至22時亮燈，春節期間2/19(初三)、2/20(初四)及2/21(初五)下午5時，於燈區服務台將發放造型小提燈「馬耀風琴」，其他燈區亦有發放，更多活動詳情，可至「2026屏東燈節」活動官網，或至周春米縣長、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉查詢。