屏東燈節規劃四大主題燈區 23日點燈展現城市光影魅力
記者毛莉／屏東報導
2026屏東燈節將於1月23日正式點亮夜空！今年以縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪為四大燈區，超過40組藝術燈飾，展現在地多元文化與城市風貌，備受鄉親期待的特色小提燈也同步亮相，屏東縣政府表示，四大燈區將一路展出至3月1日，歡迎全國民眾走進屏東賞燈，感受城市夜色的獨特魅力。
縣府傳播暨國際事務處、文化處、客家事務處及交通旅遊處15日共同舉行說明記者會，會中「馬耀風情」小提燈首度亮相即成焦點，以風琴摺紙造型搭配簡約線條勾勒駿馬姿態，並結合復古黃光LED設計，展現溫潤光感與馬年喜慶氛圍。小提燈將於1月23日下午5時在縣民公園燈區首波發放，邀請民眾把握機會領取。
縣府表示，屏東燈節舉辦至今邁入第五年，年年吸引超過百萬人次湧入，在過年期間更是人潮、車潮爆滿，今年燈區除延續去年四大場域，其中，萬年溪燈區更將步伐跨至萬倉街台鐵橋下廊道，期待透過各具風貌的燈飾，搭配光影藝術呈現在地自然景觀與人文風情，打造兼具視覺美感與文化深度的節慶氛圍。
今年屏東燈節萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳化為流動光影，象徵希望與力量。燈區將沿萬年溪畔經仁愛路至萬倉街台鐵橋下廊道，融合9組燈飾、光環境設計及在地文化意象。主燈「騰光」呈現駿馬躍出水面的意象，每30分鐘將展演一次燈光秀，為溪畔夜景增添動感與節慶氛圍。
縣民公園燈區以「天馬行空」為主題，設置8組燈飾與環境式光氛圍裝置。主燈「山之光」高達12米、寬60米，結合屏東山林、海洋與土地紋理等重要地景，以沉浸式劇場概念打造聲光展演，燈光秀每30分鐘演出一次，為夜間賞燈增加亮點。
勝利星村燈區則以「勝利星花開」為主題，15組燈飾將勝利星村化為璀璨之星，「星」象徵光輝歲月及璀璨記憶，「花」則代表歷經時代洗禮後重新綻放的活力與人文魅力。燈區核心「記憶之花」設置於將軍之屋外，透過巨型花朵及光影成像，將屏東歷史畫面呈現眼前，也寓意歷史與當代的對話。
客家燈區以「耀動客家」為主題，循著承載世代記憶的溪流意象展開，12組主題燈飾如光的詩行，串起客家竹藝、藍染與粄食等文化符碼，並融入方口獅、竹編斗笠，映照日常中的文化深情。主燈〈蝶舞水光〉以光雕描繪瀑布飛瀉之美，象徵客家文化生生不息，平日每小時、假日每30分鐘將展演燈光秀。
縣府指出，燈節期間除有豐富燈飾，也規劃多元表演活動，包含開幕自製大戲「屏東流」，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及歌星陳孟賢攜手在地表演團隊同台共演，以多元表演形式詮釋屬於屏東的在地故事；春節期間各燈區也將安排馬戲表演，陪大家開心過年。
此外，為方便民眾賞燈，縣府規劃兩條免費接駁路線，活動期間每日行駛(除夕及初一停駛)，路線為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，每15-20分鐘一班車；另外一條則為屏東轉運站直達客家燈區的路線，每30-40分鐘一班車，春節期間將加碼雙層巴士(除夕及初一停駛)，歡迎大家搭乘大眾運輸工具前來賞燈。
