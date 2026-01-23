屏東燈節點燈 主燈山之光展現大武山四季風采

（中央社記者黃郁菁屏東縣23日電）屏東燈節高達12公尺、寬度60公尺主燈「山之光」，今天在縣民公園正式點燈，展現大武山四季風采。今年四大燈區共有超過40組燈飾，即日起點燈至3月8日。

2026屏東燈節今天在縣民公園正式點燈，屏東縣長周春米、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及各界地方代表，人手一個被稱為「馬耀風情」的小提燈，在眾人齊聲倒數下，正式揭開為期45天光影藝術饗宴。

周春米接受媒體聯訪表示，今年屏東燈節如同去年有4大燈區，包含萬年溪燈區、縣民公園燈區、勝利星村燈區，及客家燈區。萬年溪燈區旁延伸至百年「鼎昌號李宅」，萬昌街上還有屏東學生共創燈飾。

她說，縣民公園主燈「山之光」展現屏東母親大武山一年四季風采，期盼透過燈的能量與溫暖互相祝福，「大家馬年一馬當先、馬到成功」。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，「山之光」高達12公尺、寬度60公尺，結合屏東山林、海洋與土地紋理等重要地景，以沉浸式劇場概念打造聲光展演，燈光秀每30分鐘演出1次。

傳播處指出，除有精彩燈區，明天晚間7時開幕大戲「屏東流」在縣民公園登場，舞台設計融入地景特色，打造戶外劇場，邀請饒舌天團玖壹壹、金曲原音歌后桑梅絹及歌手「全球巨星」陳孟賢攜手在地團隊共演，透過戲劇、舞蹈與流行音樂，演繹屏東山海記憶，最後加碼180秒璀璨煙火秀。

傳播處提及，春節期間於縣民公園、勝利星村及客家燈區皆安排馬戲小品演出。此外，縣府規劃2條免費接駁路線，一條為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區；另一條則由屏東轉運站發車直達客家燈區，更多資訊可至「2026屏東燈節」官網、「i屏東～愛屏東」臉書（Facebook）等查詢。（編輯：黃名璽）1150123