南部中心／洪明生、劉尹淳 屏東報導

年度燈節盛事＂奇幻大津＂，5日在屏東高樹鄉點燈，去年受颱風影響，步道受損整修，活動停辦，今年重磅回歸，縣長周春米特別帶著高樹出身的＂雙金男星＂劉冠廷一同開箱夜光森林，這次打造多組主題燈座，要帶領遊客夜遊，走進大津瀑布，欣賞光影和自然交織的奇幻美景。





屏東燈節「奇幻大津」登場 周春米、劉冠廷開箱夜光森林

屏東縣長周春米請來雙金男星＂劉冠廷＂，一同開箱奇幻大津的主題燈飾。（圖／民視新聞）





夜色降臨，屏北高樹地區的大津瀑布，璀璨點燈，屏東縣政府把光影藝術，和自然地景結合，打造最具代表性的夜間觀光品牌。屏東縣長周春米請來雙金男星＂劉冠廷＂，一同開箱夜光森林，出身高樹鄉的劉冠廷，回到家鄉看著童年記憶，臉上難掩興奮之情。＂雙金男星＂劉冠廷表示，非常榮幸有這樣的機會回到家鄉，然後宣傳家鄉的這個活動，我覺得非常的熱血，因為小時候就是會跟著家人來到這邊，一起爬山然後到瀑布那邊觀賞這些美景，沒想到長大之後可以透過自己的小小力量，能夠宣傳我覺得是與有榮焉。

廣告 廣告





屏東燈節「奇幻大津」登場 周春米、劉冠廷開箱夜光森林

為期一個月的奇幻大津，現場設計多組浪漫燈飾，和自然交織成奇幻美景。（圖／民視新聞）





去年受颱風影響，步道受損整修，活動停辦一年，今年重磅回歸，走進健行步道，沿途多組燈飾浪漫點燈，包括畫中仙境、夜綻之花、奇幻大津等主題燈飾，沿著山林，光影層層展開。屏東縣長周春米表示，今年我們也同樣在，我們整個瀑布森林設了十座的燈組，當然還有最壓軸的，就是我們走到瀑布區，有滿坑滿谷的花燈花海，簡直就是仙境然後大家走入森林，不管是白天或者是晚上，都有不同的絕世美景。

為期一個月的奇幻大津，在農曆年前登場，邀請民眾把握機會，走春旅遊首選屏東，走進山林裡，欣賞如同仙境般的奇幻美景。





原文出處：屏東燈節「奇幻大津」登場 周春米、劉冠廷開箱夜光森林

更多民視新聞報導

確定了！民進黨提名周春米、陳光復參選 拚連任屏東、澎湖縣長

"恆春出火地質公園"週日開幕 夜間湧入逾3000人共襄盛舉

布局2026! 民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復拚連任

