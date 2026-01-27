屏東燈節 最具年味村子勝利星村燈區美翻

屏東燈節的勝利星村燈區以「星花開」為主題，結合花藝與光影設計，打造宛如繁花盛放的夢幻燈景。

二０二六屏東燈節的勝利星村燈區，隨著農曆新年將至，部分餐飲名店年節預約早已「一位難求」；屏東縣府熱情邀請全國民眾提前規劃行程，走訪園區賞燈、品美食，在最具年味的村子裡迎接美好的新年。

根據交通部觀光署觀光統計資料庫最新公布數據，二０二五年一至十一月屏東最受歡迎景點中，勝利星村創意生活園區以七百二十五萬人次造訪名列前茅，穩居屏東人氣景點之一！

屏東縣府文化處表示，勝利星村匯聚多元產業進駐，成功活絡屏東市商圈並帶動人潮移轉，往年春節期間即為南臺灣熱門走春景點之一，每年皆吸引大量返鄉與觀光人潮，創造可觀經濟效益。

文化處指出，今年勝利星村燈區共規劃十五組主題燈座，以花朵意象結合層層光影鋪陳，讓入夜後的園區在燈光與花藝交織下綻放迷人風貌；隨著燈節登場與春節連假到來，預期將再度帶動一波觀光與消費熱潮。

文化處說，春節期間園區內文創品牌、烘焙與伴手禮店家同步推出滿額贈福袋、年節商品優惠等活動；多家餐飲名店成為年節團聚與親友餐敘的熱門選擇，部分知名店家早在一至兩個月前即預約額滿，只能對向隅的民眾說聲抱歉。

縣府邀請民眾於春節期間走訪勝利星村，循著燈影漫步街區巷弄間，感受百花盛開、喜迎新春的熱鬧氛圍。