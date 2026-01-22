屏東燈節「耀動客家」燈區 1/23龍頸溪畔登場

2026屏東燈節將在1月23日至3月8日盛大展開，其中備受矚目的客家燈區，在內埔鄉龍頸溪畔公園亮相。今年以「耀動客家」為主題，結合在地故事、世代記憶與創新光影藝術，再現六堆客家文化的多元樣貌與深厚底蘊，屏東縣長周春米21號晚間親自到場巡燈，帶領民眾探索客家燈區的璀璨魅力。

2026屏東燈節，備受矚目的客家燈區在內埔鄉龍頸溪畔公園亮相，會場中閃亮燈飾點綴成金色瀑布，上頭蝴蝶飛舞栩栩如生，吸引大人小朋友駐足欣賞。溪水中夜合花綻放璀璨光芒，中間一匹駿馬奔馳，以紅綠藍黃客家花布鮮豔圖騰裝飾，象徵客家精神勇氣開拓與前行。

燈會結合世代記憶與創新光影，展現六堆客家文化。圖／台視新聞

周春米21號晚間親自到場巡燈，與民眾一起探索客家燈區。一抬頭就能看見，一整排象徵光明、團圓與吉祥的燈籠，寫著客家兩字，也是客庄慶典中不可或缺的重要意象與文化傳承。

周春米表示，燈會充滿客家的元素，有剪紙、花布、盤花，今年有兩座主燈，有飛揚的蝴蝶，還有象徵欣欣向榮的馬，真的是非常非常地精彩。

周春米親自到場巡燈、介紹燈節特色。圖／台視新聞

2026屏東燈節將在1月23日至3月8日展開，活動期間每週六及春節連假規劃街頭藝人演出，以及親子互動表演、氣球及魔術秀，邀請民眾在絢爛的光影中感受佳節氣氛。

