屏東燈節「馬耀風情」小提燈 1/23縣民公園首波發放

今年屏東燈節小提燈以風琴摺為造型。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2026屏東燈節將從1月23日(週五)起登場，鄉親每年最期待的特色小提燈也將於當天下午5時在縣民公園燈區首波發放，今年推出的「馬耀風情」小提燈，以風琴摺紙造型搭配簡約線條勾勒駿馬姿態，並結合復古黃光LED設計，展現溫潤光感與馬年喜慶氛圍，十分可愛。

屏東縣府小提燈將限量發放，首波於1月23日燈節開幕式現場發放，預計下午5時於縣民公園燈區第一服務台處開始發放(近3號出入口)。後續發放時程，2月13日、2月14日、2月15日上午10時起至發完為止，在屏東火車站、潮州火車站、枋寮火車站、東港轉運站、水門轉運站、海口看海美術館、內埔社會福利服務中心及恆春社會福利服務中心發放。

廣告 廣告

此外，2月19日(大年初三)、20日(初四) 、21日(初五)下午5時於縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區服務台發放；勝利星村將軍之屋則在下午3時發放。

屏東縣府表示，「馬耀風情」小提燈以風琴摺為造型，結合馬年意象與南國光影氣息，以簡約線條勾勒出奔馳的馬，白天看得到細緻紋理，夜晚則散發溫暖柔光，象徵新的一年奔向希望，把光帶進生活的每個角落，白天晚上都好看。

屏東燈節年年吸引超過百萬人次湧入賞燈，今年邁入第5年，1月23日起至3月1日下午5時30分至晚間10時，在縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪等四大燈區登場，超過40組藝術燈飾，展現在地多元文化與城市風貌。

2026屏東燈節「馬耀風情」小提燈十分可愛。(記者羅欣貞攝)

小提燈在夜晚散發溫暖柔光，映出駿馬光影。(記者羅欣貞攝)

2026屏東燈節將從1月23日起登場。圖為萬年溪燈區。(記者羅欣貞攝)

2026屏東燈節將從1月23日起登場。圖為勝利星村燈區。(記者羅欣貞攝)

