屏東燈節1/23日點燈 「馬耀風情」小提燈限量發送

（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）2026屏東燈節規劃四大燈區，超過40組藝術燈飾，將於23日點燈，「馬耀風情」小提燈首度亮相，縣府公布指定地點及時間，限量發送，邀請民眾一起感屏東城市魅力。

屏東縣政府今天舉行「2026屏東燈節」記者會，燈節以縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪為四大燈區，超過40組藝術燈飾，展現在地多元文化與城市風貌，將一路展出至3月1日。

縣府表示，屏東燈節舉辦至今將邁入第5年，每年都吸引超過百萬人次湧入，今年燈區除延續去年四大場域，其中萬年溪燈區延展至萬倉街台鐵橋下廊道，透過各具風貌燈飾，搭配光影藝術呈現在地自然景觀與人文風情。

廣告 廣告

因應今年燈節所設計的「馬耀風情」小提燈首度亮相，以風琴摺紙造型搭配簡約線條勾勒駿馬姿態，並結合復古黃光LED設計，展現溫潤光感與馬年喜慶氛圍。小提燈23日下午5時在縣民公園燈區首波發放。

另外，2月13至15日上午10時，分別在屏東、潮州及枋寮火車站，還有東港及水門轉運站、海口看海美術館、內埔及恆春社會福利服務中心發放；2月19至21日下午5時30分於縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區服務台發放，勝利星村將軍之屋下午3時發放，發送完為止。

今年縣民公園燈區主燈「山之光」高達12公尺，燈光秀每30分鐘演出1次；萬年溪燈區主燈「騰光」，每30分鐘將展演一次燈光秀；勝利星村燈區核心「記憶之花」設置於將軍之屋外，透過巨型花朵及光影成像，將屏東歷史畫面呈現眼前；客家燈區以「耀動客家」為主題，主燈「蝶舞水光」平日每小時、假日每30分鐘將展演燈光秀。

縣府提及，燈節期間也規劃多元表演活動，包含開幕自製大戲「屏東流」，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及陳孟賢攜手在地表演團隊演出，以多元表演形式詮釋屬於屏東的在地故事，在春節期間各燈區也將安排馬戲表演。（編輯：陳清芳）1150115