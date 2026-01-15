屏東燈節1/23登場 小提燈同步在縣民公園發放

今年的小提燈復古又創新。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東燈節將於23日正式點燈，今年有縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪四大燈區，共有47組藝術燈飾，展現在地多元文化與城市風貌，而備受鄉親期待的特色小提燈也將同步亮相，在縣民公園發放給民眾，屏東縣政府表示，四大燈區將一路展出至3月1日，歡迎全國民眾走進屏東賞燈，感受城市夜色的獨特魅力。

縣府表示，今年的「馬耀風情」小提燈以風琴摺紙造型搭配簡約線條勾勒駿馬姿態，並結合復古黃光LED設計，展現溫潤光感與馬年喜慶氛圍，小提燈將於1月23日下午5時在縣民公園燈區首波發放，民眾要把握機會領取。

縣府表指出，今年屏東燈節萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳化為流動光影，主燈「騰光」呈現駿馬躍出水面的意象，每30分鐘展演一次燈光秀。

縣民公園燈區以「天馬行空」為主題，主燈「山之光」高達12米、寬60米，結合屏東山林、海洋與土地紋理等重要地景，以沉浸式劇場概念打造聲光展演，燈光秀每30分鐘演出一次，為夜間賞燈增加亮點。

勝利星村燈區以「勝利星花開」為主題，15組燈飾將勝利星村化為璀璨之星。客家燈區以「耀動客家」為主題，12組主題燈飾，主燈〈蝶舞水光〉以光雕描繪瀑布飛瀉之美，平日每小時、假日每30分鐘將展演燈光秀。

燈節開幕「屏東流」，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及全球巨星陳孟賢表演，春節期間各燈區也將安排馬戲表演，陪大家開心過年。

今年的屏東登會精彩可期。(記者葉永騫攝)

