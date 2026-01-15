屏東燈節1/23點亮夜空 4大主題燈區展現城市光影魅力

屏東縣府傳播處長蕭裕隆（中）、文化處長吳明榮（左三）、客務處副處長李昀芳（右三）等人，宣佈屏東燈節二十三日點燈。

二０二六屏東燈節將於二十三日點亮夜空！四大燈區展示逾四十組藝術燈飾，展期長達三十八天，要讓民眾感受城市夜色的獨特魅力。

另外，今年屏東縣府推出的「馬耀風情」小提燈，以風琴摺紙造型搭配簡約線條勾勒駿馬姿態，並結合復古黃光ＬＥＤ設計，展現溫潤光感與馬年喜慶氛圍，二十三日下午五時在縣民公園燈區首波發放。

屏東縣府表示，今年屏東燈節的萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，融合九組燈飾、光環境設計及在地文化意象；主燈「騰光」呈現駿馬躍出水面的意象，每三十分鐘展演一次燈光秀，為溪畔夜景增添動感與節慶氛圍。

縣民公園燈區以「天馬行空」為主題，設置八組燈飾與環境式光氛圍裝置；主燈「山之光」高達十二米、寬六十米，以沉浸式劇場概念打造聲光展演，燈光秀每三十分鐘演出一次，為夜間賞燈增加亮點。

勝利星村燈區以「勝利星花開」為主題，十五組燈飾將勝利星村化為璀璨之星；燈區核心「記憶之花」設置於將軍之屋外，透過巨型花朵及光影成像，將屏東歷史畫面呈現眼前，也寓意歷史與當代的對話。

客家燈區以「耀動客家」為主題，十二組主題燈飾如光的詩行，串起客家竹藝、藍染與粄食等文化符碼；主燈「蝶舞水光」以光雕描繪瀑布飛瀉之美，象徵客家文化生生不息，平日每小時、假日每三十分鐘展演燈光秀。

縣府指出，燈節期間除有豐富燈飾，並規劃多元表演活動，包含開幕自製大戲「屏東流」，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及藝人陳孟賢攜手在地表演團隊同台共演；春節期間各燈區也將安排馬戲表演，陪民眾開心過年。

此外，為方便民眾賞燈，縣府規劃兩條免費接駁路線，除夕及初一停駛外，活動期間每日行駛，歡迎遊客搭乘大眾運輸工具賞燈；詳情可至「二０二六屏東燈節」官網查詢。