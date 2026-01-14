南部中心／洪明生、劉尹淳 屏東報導

台北市宣布國中小營養午餐全面免費後，引起不少縣市跟進，原本還在審慎評估的屏東，縣長周春米14日上午召開記者會，也宣布跟進高國中小營養午餐全面免費，約有5萬多位學童受惠，周春米強調，預計每學年投入約8.2億元經費，財政上，縣府絕對負擔得起。





屏東營養午餐免費! 周春米:年花8.2億5萬學生受惠

屏東縣府投入8.2億元，補助高中以下學童，營養午餐全面免費，同時也會用來提升營養午餐的品質。（圖／民視新聞）





學校的營養午餐廚房，廚工忙著把新鮮熬煮的南瓜粥分桶，準備送到教室，開啟小朋友最期待的午餐時刻。台北市宣布國中小營養午餐全面免費後，不少縣市也跟進，原本還有4個縣市未宣布，沒想到，屏東縣府經過審慎評估後，14號召開記者會，向家長學童送出大禮包。屏東縣長周春米表示，縣府在審慎的評估之後，從115學年度我們全面來補助，屏東縣所屬的高國中小學生的營養午餐費用，全縣約有5萬1千多位的學生會受惠。

台北市宣布國中小營養午餐全面免費後，不少縣市跟進，原本還有4個縣市未宣布，屏東縣府經過審慎評估後，14日確定跟進。（圖／民視新聞）





周春米坦言，高中以下學童，營養午餐全面免費，是個艱難的決定，但考量孩童的教育平等權，縣府預計每學年投入約8.2億元經費，用在營養午餐上，優先採用在地食材，同時提升營養午餐的品質。3寶媽家長張小姐表示，因為我們家有三個小朋友，所以應該感受會比較深。家長鄭小姐表示，補助的話我們是很開心，如果叫我們家長再額外付費的話，可以把營養午餐整個品質拉高，我們會是願意的。屏東縣長周春米表示，在我們原來就必需負擔的營養午餐費用，種種起來就是3.5億，再加上了大概是4點多億，權衡我們縣府的相關財政，這個部份是應該可以負擔的起的。」

如今屏東也加入校園營養午餐全面免費的行列，不僅要讓高中以下的學童，吃得營養，更要屏東和其他縣市的孩子享有平等權，安心成長。





原文出處：屏東營養午餐免費! 周春米:年花8.2億5萬學生受惠

