屏東營養午餐是否免費 周春米：審慎評估中

（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）全台目前有4縣市營養午餐自費，屏東縣為其中之一。屏東縣長周春米今天表示，財政收支劃分法修正後，屏東相關補助款減少約40億元，營養午餐是否免費需要審慎評估。

營養午餐免費議題成焦點，全台目前營養午餐仍自費的有新北市、嘉義縣、嘉義市及屏東縣。

屏東縣長周春米今天出席警察局活動，媒體詢問營養午餐是否免費議題。她表示，審慎評估中，並指出在財政收支劃分法修正後，屏東相關補助款減少新台幣約40億元，其中包含教育部補助三章一Q、中低收入戶家庭孩子費用、中央廚房維護費等。

周春米說，前年向教育部申請25間學校操場進行整建，也無法再補助，縣府編列在今年度預算，希望能加速學校操場整修，光是這些支出就將近6億元，之前很多都是中央協助，現在中央都要地方負擔。

周春米提及，確保財政及相關施政不受影響，營養午餐是否免費在審慎評估當中；另外，大家在檢討營養午餐要不要補助，更應該關注學童是否吃的健康、安全、衛生。（編輯：黃世雅）1150110