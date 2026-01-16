屏東爆今年首例禽流感 高樹養雞場撲殺8640隻蛋中雞

屏東高樹一處蛋中雞場發生今年首例禽流感案例，動防所在確認後，16日前往撲殺8640隻蛋中雞。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

屏東高樹一處蛋中雞場發生今年首例禽流感案例，動防所在確認後，16日前往撲殺8640隻蛋中雞。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣出現今年首例禽流感案例，動物防疫所13日接獲高樹鄉1處蛋中雞場主動通報，飼養的蛋中雞有異常死亡情形，隨即啟動防疫機制。動防所15日確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，今（16）日前往該場執行撲殺作業，共撲殺8640隻蛋中雞，並完成場區清潔消毒工作及回溯追蹤。

縣府表示，這是今年屏東縣首件案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內養禽場監測採樣工作，周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，每年10月至隔年3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，徹底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場的器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況。

鄭永裕說，若發現異常症狀，盡速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延，未依規定通報者，依《動物傳染病防治條例》規定撲殺動物不予補償，並另處5萬至100萬元罰鍰。

蛋中雞是指蛋雞從剛孵化的雛雞育成至產蛋雞的飼養階段，飼養期分為75天、95天及120天，國內蛋雞場多委託專業蛋中雞場代養。

