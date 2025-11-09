屏東爆本土登革熱 擴大採檢均陰性

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌台灣洗腎率居世界第一，慢性腎臟病健保支出高達592億元，洗腎人口突破10萬人。前衛生署副署長李龍騰指出，市面上標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的保健食品多為行銷話術，過度依賴恐延誤治療並增加腎臟負擔。專家建議選擇有信譽品牌、逐批檢驗、確認成分與劑量，並以均衡飲食、運動與定期檢查為健康核心，避免保健食品成為慢性病惡化的推手。台灣洗腎率高居世界第一，根據健保署 2023 年統計，慢性腎臟病健保支出高達 592 億元，位居十大疾病醫療費用之首，全國洗腎人口更突破 10 萬人。這不僅是公共衛生的警訊，也反映出台灣飲食與健康意識背後的矛盾。前衛生署副署長、台大醫學系名醫李龍騰近日在節目直言：「全世界沒有健康食品，只有商業操作。」這番話點出了一個長年被忽視的事實——許多標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的產品，背後更多是行銷話術，而非實證醫學。過度依賴保健食品的風險許多民眾誤以為只要吃了保健食品，就能「抵銷」三餐外食、運動不足、飲水量低等生活習慣問題，甚至在慢性病早期忽略就醫檢查，錯過治療時機。更嚴重的是，部分來路不明、成分不明確的保健食品，可能含有過量礦

