屏東爸媽快看！佳冬鄉生育補助加碼 加縣府最高可領6萬

佳冬鄉在鄉長賴文一（右一）與代表會主席葉寬銘（後右二）共同努力推動下，新生兒補助加碼到3萬元。圖為今年佳冬鄉新丁新枝祭，為新生兒祈佑平安健康，鄉公所也歡迎新生兒明年新丁新枝祭回來共襄盛舉。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

人口高齡化，新生兒越來越少，屏東縣佳冬鄉公所為鼓勵鄉民安心生育、減輕家庭育兒負擔，與代表會聯手推動生育補助，民國115年1月1日以後出生新生兒，補助3萬元，加上屏東縣政府的生育補助，可領5萬到6萬元。

佳冬鄉公所表示，佳冬鄉113年11月底人口數為1萬7613人、114年11月1萬7345人，比去年同期減少268人，佳冬鄉自108年開始，實施新生兒每人2萬元補助，現在再加碼，在鄉長賴文一與代表會主席葉寬銘的共同努力推動下，由鄉公所修正《佳冬鄉生育補助自治條例》，經代表會審議通過，自115年1月1日開始，加碼為每胎3萬元。

佳冬鄉公所表示，新生兒出生時，父母任一方設籍佳冬鄉滿一年以上且期間未遷出，或是新生兒出生後，完成佳冬鄉出生登記或初設戶籍，申請時仍設籍佳冬鄉，每名新生兒補助3萬元，請鄉親在新生兒出生次日起 3個月內提出申請，逾期視同放棄。

佳冬鄉公所表示，除了補助生育的好消息，同時也簡化申請流程，免附出生證明，只要攜帶戶口名簿（需有詳細記事）、身分證、印章及存簿影本即可，讓鄉親申更便利、更貼心。

屏東縣政府民政處表示，縣府亦有生育補助津貼，第一胎補助2萬元、第二胎補助3萬元，縣府生育補助與各鄉鎮市公所補助並不衝突，兩條補助皆可申請。

佳冬鄉公所表示，每年農曆正月11日、12日在佳冬六根莊三山國王廟的新丁新枝祭，為新生兒祈佑平安健康，歡迎不管男生女生新生兒，都可以回來參加。

