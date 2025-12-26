屏東版玩命關頭？深夜改裝車聚集，競速狂飆噪音擾民。（圖／翻攝Threads_ j.k.wang34）

屏東內埔鄉學文路，居民抱怨，晚上常有改裝車聚集、競速飆車，質疑是「屏東版玩命關頭」，抱怨反應很多次，質疑員警沒有作為，25號深夜10點多又來，警方獲報，將調閱監視器追車。

屏東版玩命關頭？深夜改裝車聚集，競速狂飆噪音擾民。（圖／翻攝Threads_ j.k.wang34）

改裝車輛在深夜時分肆無忌憚地將空曠馬路當作私人賽車場，車輛互相較勁，比賽誰更快、誰的引擎聲更大。附近居民向媒體透露，這些改裝車通常會選擇車輛較少的路段猛催油門，累積了居民長期的不滿，但似乎沒有相關單位願意處理這個問題。另一位居民表示，改裝車的噪音確實比一般車輛大很多。還有居民指出，這些改裝車通常會在晚上 11 點至 12 點經過該十字路口，飛嘯而過時發出巨大噪音，擾人清夢。

廣告 廣告

屏東內埔的學文路，晚上常有改裝車聚集、競速飆車，讓當地居民相當困擾。（圖／TVBS）

居民們對此情況感到相當無奈，多次向有關單位反映卻未見改善，讓他們不堪其擾。每當夜幕降臨，學文路就成為改裝車的天堂，引擎的轟鳴聲讓附近居民難以入眠。尤其在 12 月 25 日聖誕節晚間 10 點多，幾名年輕男女不顧居民安寧，駕駛改裝車在馬路上狂飆，更是引發居民強烈不滿。

內埔分局正積極調閱周邊監視器徹查，要還給附近居民一個安靜的空間。（圖／翻攝Threads_ j.k.wang34）

內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳表示，分局已積極調閱周邊監視器，正在查明車主身分，全力將違法者緝拿到案，並依違反刑法公共危險罪嫌進行偵辦。由於競速行為已涉及公共危險罪，警方承諾將徹查到底，還給附近居民一個安靜的生活環境。

【危險動作，請勿模仿】

更多 TVBS 報導

獨／毒駕載毒友！ 21歲女口袋掉「喪屍煙」還裝傻

華山飆車噪音擾民！住戶靠安眠藥入睡 遊客抱怨寧靜破功

買屋糾紛釀禍！新店75歲翁持「汽油」找房仲尋仇

新北首例電動二輪車毒駕！男吸毒騎車恍惚 帶「玻璃球」自首

