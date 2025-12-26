屏東版「玩命關頭」上演？內埔分局執法慢半拍引爆民怨

【警政時報 蔡宗武／屏東報導】屏東縣內埔鄉學文路一帶，長期深受深夜改裝車飆車噪音所苦，居民不滿情緒持續累積，近日更在社群平台怒批該路段宛如「屏東版玩命關頭」。居民指出，經常夜深人靜時，便有多輛改裝車聚集競速，排氣管轟鳴聲震耳欲聾，不僅嚴重干擾作息，更潛藏高度交通危險，相關問題多年來反映多次，卻始終未見明顯改善。

屏東版玩命關頭上演？內埔分局執法慢半拍引爆民怨。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

12月25日深夜10時許，學文路再度傳出改裝車群聚飆車情事，目擊民眾表示，改裝車輛在空曠路段猛踩油門、相互較勁速度與聲浪，將公共道路當成私人賽車場，飛嘯而過的巨大噪音讓附近住戶難以入眠，居民質疑，警方雖多次接獲檢舉，但回應多以「積極調閱監視器」為主，缺乏即時巡邏與現場取締，執法力道明顯不足。

多位住戶表示，這類競速行為經常上演，時間多落在晚間11時至午夜12時之間，改裝車刻意選擇車流稀少的時段與路段加速狂飆，引擎聲浪遠高於一般車輛，長期下來讓居民身心俱疲，更有居民直言，若執法單位未能有效介入，學文路恐將持續成為違法競速族的聚集熱點，對行人與用路人安全構成嚴重威脅。

內埔分局回應，已注意到社群媒體流傳的學文路競速影像，正調閱監視器釐清涉案車輛與車主身分，將依法查緝，警方強調，相關行為涉及《刑法》公共危險罪，將依法偵辦。

