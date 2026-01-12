屏東牛稠溪被偷倒27籃垃圾！ 無良商人遭罰1萬2限期清除

屏東縣政府環保局近日透過科技執法，成功揪出於牛稠溪畔非法傾倒廢棄物的行為。一輛載滿菜渣及垃圾的小貨車，趁夜色昏暗時於河畔連續傾倒27籃廢棄物，整起過程被移動式監視器完整記錄。環保局依違反廢棄物清理法對涉案人員進行裁罰，並要求限期清除廢棄物。

一輛載滿菜渣及垃圾的小貨車，趁夜色昏暗時於河畔連續傾倒27籃廢棄物，整起過程被移動式監視器完整記錄。（圖／屏東縣環保局提供，下同）

環保局表示，為杜絕隨意棄置垃圾行為，自113年1月起積極運用科技執法，陸續架設移動式與固定式監視器達100台，全天候監控取締違規行為。以重點取締範圍牛稠溪為例，114年度採科技執法取締127件亂丟垃圾、隨機點火2件，裁罰金額達32萬5,200元。

針對近期查獲的案例，環保局指出，監視器拍下無良商人趁夜闌人靜時以小貨車載運廢菜渣及垃圾，沿著防汛道路尋覓棄置地點的過程。影像顯示，駕駛與一名外籍移工攜帶頭燈下車探勘地勢後，逐一將廢棄物搬運下車，短短5分鐘內共傾倒27籃廢菜渣及垃圾，離開前還刻意將凸起的廢棄物攤平。

環保局循線找到登記於高雄市的車主，面對確鑿證據，當事人啞口無言。環保局強調，外籍人士同受我國法律約束，針對此行為，環保局已依違反廢棄物清理法裁罰新臺幣12,000元、限期清除並命其接受環境講習。

縣府表示，屏東縣持續加強取締亂丟垃圾、菸蒂及檳榔渣等違規行為，已於各重要路口、人煙稀少的髒亂熱點布建密集監視系統。114年度以科技執法查緝1,695件，裁罰金額高達352萬元。今年起更將搭配AI影像分析系統辨識動態畫面，預期可大幅提高破獲率。

環保局提醒，針對隨意棄置垃圾於分隔島、十字路口及河岸者，第一次罰3,600元，第二次罰最高6,000元，呼籲民眾勿心存僥倖，以免受罰又失面子。

