屏東特搜隊 擬建第二分隊

屏東縣特搜大隊在花蓮光復鄉救災受到肯定，屏東縣議員黃明賢（右）自製屏東、光復來回車票，贈送給消防局長李彬正（左）。多位議員也關切特搜任務繁重問題，李彬正表示，規畫在屏南成立第二特搜分隊。（羅琦文攝）

屏東縣消防局特搜大隊在花蓮光復鄉救災表現傑出受外界肯定，多位屏東縣議員10月31日在議會質詢時，關切特搜人員任務繁重、人力不足等問題。消防局長李彬正表示，目前已規畫在屏南成立第二特搜分隊，將現有14人擴充到30人。

屏東縣議員黃明賢、陳揚、梁育慈、李世淦、蔣月惠等人指出，屏東縣特搜大隊在花蓮救災表現優異，尤其救出受困多時的6歲女童，令全國振奮。黃明賢還自製一張屏東、光復來回車票，一旁寫著「一方有難，八方支援」及「鏟除危機、眾志築城」激勵標語，在議會致贈給屏東消防局。

議員們指出，屏東特搜是全台第一個成立的特種搜救大隊，專門執行山難、水域、風災、震災等特殊災害的搜救任務，但屏東幅員廣大，近年來複合型災害發生頻率攀升，現有的人力配置嚴重不足，且搜救犬的每日伙食費竟比屏東縣流浪動物之家的浪浪們還少，盼未來能有所改善。

李彬正答詢指出，依消防署訂定各縣市特搜機關標準，可視人力、財力設立1至3個特搜隊，每隊14至30人，屏東縣特搜大隊人道救援任務編組人員分散於各消防分隊，警消合計74人，其中專職於特搜大隊員額14人，含大隊長1名、副大隊長1名、分隊長1名、小隊長2名及隊員9名。

李彬正坦言，消防署對消防人員招收，每年都有不足的狀況，因此難以補足各縣市缺額，導致現有人力吃緊，鑑於屏東縣地理範圍廣大，消防局規畫在屏南地區設置特搜第二分隊，已編列預算預計於明年整修林邊分隊舊廳舍，完工後將派員進駐。至於整體消防人員，也將由現有編制660人，擴充到810人。