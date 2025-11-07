屏東特斯拉高速撞水泥車「噴飛」再撞4貼機車 釀1死7傷、兩家庭破碎

屏東縣恆春鎮恆公路發生重大車禍，特斯拉高速追撞水泥車後噴飛再撞上4貼機車，造成1死7傷。（圖／翻攝畫面）

屏東縣恆春鎮恆公路6日下午4時許發生重大車禍。26歲李姓男子駕駛租賃特斯拉，載著29歲妻子及兩名4歲雙胞胎兒女，沿恆公路北往南外側快車道行駛時，不明原因超高速追撞前方由63歲盧姓男子駕駛的水泥預拌車，車輛因撞擊力道猛烈當場噴飛，再撞上在路口停等紅燈的4貼機車，事故共造成1死7傷。

警消獲報趕抵現場，發現肇事李姓男子受困車內，動用器具破壞車體將人救出，惟已無生命跡象，送往恆春旅遊醫院搶救仍宣告不治。李男妻子與雙胞胎兒女均受傷送醫。

廣告 廣告

遭波及的機車一家四口傷勢嚴重。31歲蔡姓騎士當時載著妻子及準備送至安親班的6歲及7歲2名女兒，遭特斯拉波及。蔡男夫妻均有開放性骨折，最嚴重恐需截肢治療，兩名孩童均為輕傷。

據了解，李男在新北市經營搬家公司，6日駕駛租賃特斯拉南下墾丁替妻子慶生，一家人原本開心出遊，未料途中卻發生憾事。詳細事發原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這