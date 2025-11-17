屏東狂客音樂祭 Ella、蕭煌奇輪番登場

（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）屏東縣客家音樂盛典「2025狂客音樂祭」將於22、23日登場，今年卡司包含歌手Ella陳嘉樺、蕭煌奇等人，現場也規劃客家市集與紙傘等客家文創手作體驗。

屏東縣政府客家事務處今天透過新聞稿表示，2025狂客音樂祭將於22、23日在內埔六堆紀念公園登場。第1天卡司包括歌手Ella陳嘉樺、邱淑蟬、羅文裕、許富凱、張涵雅、樂團J HALL、HOt SHOCk；第2天則由歌手蕭煌奇、朱海君、山狗大後生樂團與理想混蛋、粹垢、Ozone等團體演出。

客務處表示，現場還規劃好客市集，包含可可、釀醬、六堆黑豬與米食等屏東客家產業，並匯集特色美食與文創進駐，規模超過60家品牌；市集廊道以「正能量」客語文字三角串旗布置，抬頭一看就能學到「每日盡好」、「相信自家」等正能量客語，搭配由西班牙設計師創作的狂客巨寶，融合在地客家文化元素。

客務處指出，現場打造熱門拍照打卡點，有高達6公尺巨型裝置藝術、主視覺入場牌樓，營造狂客音樂祭環境氛圍。另外還有說客語送好禮，以及藍染、粄食、紙傘等客家文創手作體驗，民眾在會場與藝術裝置拍照上傳臉書（Facebook）、Instagram，即可限量免費體驗客家文創手作。

客務處提到，活動市集自下午4時開始，演唱會則為晚間6時至9時，皆為免費入場，邀請大家「共下來尞」，體驗客家「有情有味」盛典氣氛，詳細資訊可至屏東縣政府客家事務處臉書粉絲專頁查詢。（編輯：張雅淨）1141117