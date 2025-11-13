屏東獅子鄉西瓜田飄惡臭 還超種未登錄地 立委協調部落達4共識

立委伍麗華接受部落自救會陳情後，13日邀請相關單位與族人會談，最後達成4項共識。（伍麗華團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

近來，屏東縣獅子鄉丹路村與楓林村頻頻抗議楓港溪河床種植西瓜、導致部落長年飽受雞屎惡臭味及蒼蠅滿天飛之苦，抗議過程中還發現西瓜田有大面積超出河道範圍，落在無政府機關管理的「未登錄地」地區，立委伍麗華接受部落自救會陳情後，13日邀請相關單位與族人會談，最後達成4項共識。

伍麗華指出，首先她會要求國產署盡速邀集相關機關完成未登錄地區的土地登錄作業，以確立土地主管機關，而在未完成土地登錄前，有關環境、水保或山坡地利用等目的事業主管機關，仍應就行為違法部分予以開罰。

再者，部落族人對原鄉整體土地利用及環境衛生的訴求，伍麗華說，將請獅子鄉公所發函至原住民族委員會確認，就公有土地的營利行為踐行原基法第21條部落諮商同意程序的權益予以確認，以尊重在地族人的共同意見。

此外，她也在會中釐清未登錄的野溪地區從民國98年至112年間，是由獅子鄉公所對瓜農發出許可並收取代金，伍麗華說，現任鄉長朱宏恩有發現該區土地是未登錄地，因此停止核發許可。

至於自救會表示河川公地的利用行為，應綜合環境部、農業部水土保持機關、在地居民及公益性等意見，並進行租約審查或者廢止的部分，伍麗華說，她將要求水利署檢討現行法規不合時宜之處，提出修法版本。

最後，針對縣府管轄的河川區範圍，伍麗華說，屏東縣府將於14、20日辦理聯合稽查，針對現有的不法行為進行查核，給在地居民一個滿意的最終處置。

