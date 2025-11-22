屏東獅王瀑布看風景遇岩壁崩落 3人受傷送醫 (圖)

其他人也在看
全台首創移動式水果清洗系統亮相 採後30分鐘出貨啟動產地後處理革命
由農業部指導、國立高雄科技大學與創美工業股份有限公司研發的「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」今日正式對外發表。這是全臺第一套能直接開進果園、現場啟動的行動化清洗設備，能在採收後 30 分鐘內完成清洗、乾燥、分級與包裝流程，被視為台灣水果後處理解決方案的一項重大突破。品觀點 ・ 19 小時前
男持刀搶超商 3度換車變裝仍被逮
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市三重發生一起持刀搶案，王姓男子十一月八日涉嫌持美工刀進入…中華日報 ・ 13 小時前
大客車「駕駛長」缺工中央延長補助 何欣純籲地方加碼吸引人才
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 大客車「駕駛長」嚴重短缺的問題，已對台灣公共運輸系統帶來顯著衝擊，即便祭出高額補貼及優渥薪資，仍難以根本解決人力流失的困境。對此，交通部公路局台中區監理所今（22）日舉辦「薪想事成、邁向前程」中部地區大客車駕駛就業覓才博覽會，現場集結公路客運、市區客運與遊覽車等業者設攤招募駕駛。立法委員何欣純表示，希望透過中央補助加...匯流新聞網 ・ 19 小時前
旗山造勢 林岱樺拍影片捍衛司法清白 (圖)
民進黨立委林岱樺投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她22日在旗山造勢，晚會開始前，主辦單位播放「林岱樺遭起訴真相直擊」共5集影片。中央社 ・ 15 小時前
林岱樺旗山造勢大合影 (圖)
民進黨立委林岱樺（前左5）投入高雄市長初選，22日在旗山造勢邀律師助講，並與多名市議員拍攝大合照。中央社 ・ 15 小時前
獨家／騎車突竄出害撞爆口角 6旬男甩安全帽打人
獨家／騎車突竄出害撞爆口角 6旬男甩安全帽打人EBC東森新聞 ・ 15 小時前
不滿妹妹被多次家暴！ 新北男持刀怒砍妹妹男友自首
新北市新莊區驚傳一起當街砍人案！一名男子因不滿妹妹遭男友長期施暴，憤而約對方到住家附近談判，卻在談話過程中情緒失控，拿出預藏的刀械砍傷對方手腳，造成多處傷勢。男子犯案後前往警局自首，儘管被害人事後表示台視新聞網 ・ 15 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
綠：李有財疑涉高市廢棄物傾倒案 將依規開除黨籍
（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，高雄岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。中央社 ・ 17 小時前
侯友宜參與新北國際志工日活動 (圖)
2025新北市國際志工日主場活動22日在三重新北大都會公園舉行，市長侯友宜（圖）出席開幕並致詞，感謝19萬名志工凝聚向心力，一起讓社會共榮、共好、共存。中央社 ・ 15 小時前
猝逝馬來西亞滿月！謝侑芯今午回家了 家屬護送骨灰返台
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月底在馬來西亞猝逝，經家屬與律師處理相關程序後，其骨灰於今（22）日正式運回台灣。律師...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
影/屏東獅王瀑布3遊客摔落骨折 空勤直升機吊掛救援
今（22）日下午於屏東縣瑪家鄉獅王瀑布，發生一起民眾受傷救援事件。據了解，下午13時33分許，屏東縣消防局接獲通報，在瑪家鄉獅王瀑布下方100公尺處，有3名遊客受傷受困，所幸皆意識清醒，最後由空總隊派出直升機，成功將3人吊掛至平地，送醫治療。中天新聞網 ・ 16 小時前
3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃
新北市 / 綜合報導 新北市往林口的青山路，19日早上發生一起驚險的警匪追逐戰，有駕駛目擊，一輛白色轎車高速逆向行駛，差點就要跟他發生碰撞，而後方還有一輛警車窮追不捨，原來警方正在追緝暴力討債嫌犯，但車輛攔查不停，一路逃到桃園龜山才遭警方一網打盡。 駕駛開車在路上，這時前方突然衝出一輛，高速逆向行駛的白色轎車，其他車輛紛紛閃避，眼看就要撞上來，駕駛按了好大一聲喇叭提醒，緊急往右切才沒有撞上，過了幾秒後，警車緊跟其後窮追不捨，從另一個視角來看更驚險，白車朝著轎車快速往左閃，後方的警車則往右閃。駕駛嚇了一身冷汗，原來他們涉嫌將夏姓欠債人，約出來暴力討債，所幸被害人送醫後意識清楚沒有大礙，19日早上警方鎖定嫌犯車輛，在新北市三重區的一處停車場攔查時，嫌犯不願乖乖配合衝破閘門，一路跨縣市逃到桃園龜山的萬壽路二段，警方這才成功逮到人，而在過程中，警匪追逐在青山路二段上，一路逆向了500公尺，民眾驚慌閃避險象環生。新北市林口警分局偵查隊長黃文揚說：「逮捕高姓，賴姓，及陳姓3名涉嫌人，並查獲安非他命2包，依托咪酯煙彈13顆，毒咖啡包6包，還有吸食器等證物。」警方在車上搜出了大量毒品，3人罪加一等，在逃跑過程中還沿途驚險逆向，危及民眾安全，最終還是難逃法網，全遭警方一網打盡，依照傷害妨害自由恐嚇取財等罪嫌，移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
越南中南部地區遭洪災侵襲 增至55死13失蹤
（中央社河內22日綜合外電報導）越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。相關當局今天指出，從11月16日迄今，洪災造成至少55人喪生，另有13人失蹤。中央社 ・ 15 小時前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。民視 ・ 15 小時前
逃不掉! 男酒駕撞雙載爺孫肇逃 熱心民眾合力圍堵逮人
中部中心/王俞斐、黃信儒、林子翔 台中報導台中有駕駛在餐廳吃飯喝高粱酒，回程酒駕上路，撞上一部雙載的左轉機車，並且肇事逃逸，不過有不少民眾目擊全程，開始合力圍堵這名駕駛，最後駕駛被對向來車擋住去路，警方事後酒測，駕駛酒測值超標，被依公共危險罪送辦。民視 ・ 15 小時前
aespa上紅白掀抵制潮！破8.5萬人連署喊「停止出場」 NHK出面回應了
（記者張芸瑄／綜合報導）日本年度大型節目「第76屆 NHK 紅白歌唱大賽」將於跨年夜登場，官方日前公布紅、白兩 […]引新聞 ・ 1 天前
金馬62／贏過盧廣仲、告五人！戴佩妮〈布秧〉奪「最佳原創電影歌曲」 曝創作內幕揭他1關鍵要求
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳原創電影歌曲」由戴佩妮〈布秧〉...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前