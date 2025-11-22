屏東獅王瀑布看風景遇岩壁崩落 3人受傷送醫

（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）3名遊客今天前往屏東縣瑪家鄉獅王瀑布看風景，突遇大片岩壁崩落，導致潭水往岸上沖擊，3人被水流推撞石頭受傷，疑皆有骨折傷勢；經直升機吊掛脫困，均已送醫治療。

屏東縣政府消防局發布訊息表示，今天下午1時33分，接獲瑪家所員警報案，瑪家鄉獅王瀑布下100公尺創傷救護案件，報案者表示3人受傷、皆清醒。

屏東縣消防局表示，獲報後出動三地門、瑪家分隊、特搜及第一大隊，共6車14人前往搶救，由第一大隊長陳昆武帶隊指揮，下午3時29分瑪家分隊到場，現場3名傷者皆清醒，其中1名男子右大腿骨折與頭部受傷、另1名男子膝蓋骨折，女子疑似顱底骨折。

屏東縣消防局指出，因上山為碎石路且非常陡峭，難以搬運下山，立即向消防署請求空中勤務總隊支援，指揮官回報下午5時5分空中勤務總隊直升機吊掛成功，下午5時15分勤務總隊直升機到達長治特搜大隊。

屏東縣消防局表示，其中1男33歲、另1男34歲，女子為34歲，3人均送往屏東基督教醫院。

陳昆武告訴中央社記者，3名遊客到秘境賞景時，恰遇大片岩壁崩落，瀑布深潭水湧上岸邊，導致3人沖撞石頭受傷。（編輯：張銘坤）1141122