屏東獨居男靠回收維生 家中堆「易燃物」命喪火窟

屏東縣 / 綜合報導

屏東中正路一處民宅，今(16)日凌晨發生死亡火警，58歲的獨居男屋主在一樓後方房間被發現，救出時意識不清，送醫仍不治，鄰居透露，屋主平時撿回收維生，家中堆放大量易燃物品，懷疑因為這樣助長火勢，起火當下，街訪鄰居趕緊拿滅火器救火，仍阻止不了悲劇發生，白天重回現場，屋子被燒得焦黑，家屬也到場，配合火調單位，持續調查起火原因。

鄰居：「阿伯住在裡面，不知道有沒有出來，沒看到人。」橘紅色火光，照亮暗空，民宅半夜惡火，鄰居心繫獨居中年男子，是否逃出。

鄰居：「不知道是不是倒在裡面。」因為火勢實在猛烈，大批消防人員到場佈水線灑水救火，但烈火持續從民宅竄出，就見現場濃煙密布，整棟民宅陷入火海，熱心鄰居擔心男屋主困在裏頭，自發性拿起水桶和滅火器。

鄰居：「鄰居大家都來幫忙救火，裡面燒的猛烈，在喊也聽不到。」鄰居：「有聞到那個味道塑膠的味道，聽到劈劈啪啪聲音，裡面都是煙霧瀰漫，囤很多回收東西。」

這起火警發生在16日凌晨12點多，東中正路的民宅，58歲獨居的王姓男屋主，做資源回收維生，家中堆放大量易燃物，警消到場，花了約26分鐘，找到屋主，他被發現在一樓後方的房間，出時意識不清，送醫搶救仍宣告不治。

屏東市北興里里長陳約禎：「他(屋主)姊姊剛剛有講，他已經拔管了，家裡面都囤積一些回收的，易燃物，我們也跟他講啊，他就說他沒飯吃。」白天重回現場，屋內滿目瘡痍，牆面被燒成焦黑，地上滿是屋瓦磁磚。

屋主姊姊：「只有他自己一個人撿回收，而且才剛搬來，不可能堆太多東西，可能是他有抽菸的習慣。」

鄰居：「當然擔心啊，我兒子(之前)唸他，不要讓他放(回收物)，危險，如果遇到人家菸頭放上去，就慘了。」

半夜惡火來的突然，鄰居飽受驚嚇，獨居男子命喪火窟，家屬配合火調小組，持續調查，釐清起火原因。

