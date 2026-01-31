屏東獸父「猥褻3親生女」…都在念國小！法官痛罵：犯下175罪

社會中心／屏東報導

屏東這名男子連續猥褻3名還在念國小的親生女兒長達一年，最後在母親的大義滅親下，向警方報案將丈夫繩之以法。（示意圖／Pexels）

屏東一名男子育有3名女兒，卻於2023年起到2024年間對3名親生女兒強制猥褻，最後3姊妹忍無可忍向母親告狀後，決定報警揭發父親獸行，案經屏東地院審理後，認為該名父親已對未滿14歲女子犯下強制猥褻罪共175罪，分處3年8個月到3年10個月徒刑，後續若犯行全部確定後，檢方將會再向法院聲請裁定應執行刑。

判決指出，該名男子於2023年起到2024年間，趁著3名還在念國小的小女兒在家獨處時，分別在客廳、房間內遭到父親猥褻，且持續1年多，已造成3名女兒身心受創，痛苦也可能會長時間糾纏，後來3姊妹無法忍受向母親告狀，最後決定大義滅親報警揭發父親惡行，警方傳喚他到案後，再依妨害性自主罪嫌送辦。

案經屏東地院審理後，依被害人陳述及其他家庭成員指正，以及其他相關事證後，認定該男犯行成立，法官也當庭痛斥他身為人父卻違反人倫綱常，不顧被害人感受並利用被害人對親情的信賴長期猥褻，必須加重刑責。

