屏東現今年首例本土登革熱 急篩78人皆陰性、擴大疫調中

屏東縣政府衛生局昨（8）日接獲醫院通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，9日經衛服部疾管署研判確診。衛生局表示，該例是屏東今年首例本土登革熱，個案活動以萬丹鄉萬安村為主，縣府已完成其居住地與工作周邊消毒。

衛生局表示，萬丹個案為50餘歲女性，6日起陸續出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、骨頭痛等登革熱疑似症狀，當日至診所就醫，8日因症狀未緩解且持續發燒，前往醫院急診就醫，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，目前住院治療中，同住家人快篩均陰性。

衛生局指出，經疫調個案平時活動範圍以住家及工作地為主，均在萬丹鄉萬安村，近期無出國旅遊史，今日衛生、環保、警察及民政等單位合作，同步針對個案居住地、工作地及鄰近範圍進行環境孳生源清除及戶內外消毒等緊急防治工作。另持續針對周遭民眾擴大採檢，以釐清感染來源及找出可能潛在感染者，今日再採血檢驗78人，快篩均呈陰性。

衛生局表示，日前亦接獲通知，鳳山有確診案每周固定一天在萬丹鄉元泰街臨時攤販集中場流動擺攤，衛生局亦完成環境孳生源清除及戶外消毒工作，針對鄰近攤商及採買民眾採血檢驗，42人均為陰性。鳳山確診個案的攤位與今日確認的萬丹個案，工作地點距離超過150公尺。

衛生局提醒，登革熱潛伏期為3至8天，最長約14天，被病毒蚊叮咬並不會立即出現症狀，提醒近期曾前往攤集場周邊或居住萬安、萬全及萬生村的民眾，主動前往衛生所採檢，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，請儘速就醫並主動告知相關活動史，由醫師評估進行快篩檢驗。

