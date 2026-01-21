屏東琉球國中代理師過勞猝死 監院糾正縣府、校方等3機關

屏東縣琉球國中2020年發生代理教師過勞猝死案，監察院昨日宣布，通過糾正屏東縣政府、琉球國中及勞動部勞工保險局等3個機關。

監委葉大華、施錦芳調查發現，該名代理教師除負責音樂課外，還擔任9年級導師、加強班留校自習課、暑期加強班教師、值週導護、琉球國中直笛隊及天南國小直笛社指導教師等工作，事發前又因須為全國音樂比賽預備賽加課，直笛社課程節數由原本8節增加為14節，在發病前1至2個月平均超時工時已逾80小時。高雄高等行政法院判決也認定，該名教師猝死原因，和加班產生的工作負荷有極強相關性。

監委指出，直到監察院啟動調查後，勞動部職安署南區職業安全衛生中心才於去（2025）年對該校實施勞動檢查，並發現有違反《職安法》規定情況。屏東縣府也未即時掌握學校缺失加以輔導，且事後僅憑學校片面之詞未及時派員調查，督學也未能發揮有效監督功能。

此外，琉球國中在處理該師家屬向勞動部申請職業災害保險給付時，並未提供該師兼任其他課程的工作時數，勞保局也未落實職權調查及訪談證人等作為，導致做出該師為普通疾病死亡的認定，不予核給職業災害死亡補償給付，嚴重損害家屬權益。

調查報告也指出，雖然天南國小與琉球國中時任校長都表示，事先有徵詢該師同意擔任直笛社指導教師，但依《代理教師聘任辦法》規定，代理教師授課應依照聘約內容辦理，屏東縣教育處對此無任何核備機制，凸顯其對轄下學校人事管理與代理教師權益保障監督機制不周。

至於琉球國中校長蘇傳桔則因在事發後利用職務上權力，持續對校內多位教師精神壓迫與差別對待，已遭屏東縣府認定涉職場霸凌。自其就任該校校長以來衍生諸多陳訴及爭議事件，監察院也已於去年12月11日通過糾舉案，並移請屏東縣府依《國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法》議處。